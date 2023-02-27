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Український гімнаст завоював «золото» на етапі Кубка світу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Український гімнаст завоював «золото» на етапі Кубка світу
FIG

19-річний українець здобув перемогу на паралельних брусах

У неділю, 26 лютого, український гімнаст Ілля Ковтун, якому нещодавно заборонили тренуватися у футболці з написом «Зупиніть війну», став переможцем першого у сезоні етапу Кубка світу, що проходить у німецькому Котбусі (Німеччина).

19-річний українець здобув перемогу на паралельних брусах.

Ковтун за свій виступ отримав оцінку 15,366 бала, на одну десяту випередивши італійця Маттео Левантезі та на дві десяті – бронзового медаліста останнього чемпіонату світу Карлоса Юло з Філіппін.

Український гімнаст завоював «золото» на етапі Кубка світу фото 1

Новий змагальний рік українець розпочав на рівні італійської Серії А зі спортивної гімнастики, де на першому ж етапі виграв три "золота" на різних снарядах, зокрема й на паралельних брусах.

Минулого сезону Ковтун завоював срібну медаль на чемпіонаті Європи у вправах на паралельних брусах. Також в активі українського гімнаста два "золота" на Кубку світового виклику-2022 в Угорщині.

Нагадаємо, 23 лютого українська тенісистка після перемоги на турнірі в ОАЕ не потиснула руку росіянці.

Теги: спорт спортивна гімнастика

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