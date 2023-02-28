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Росіян допустять до змагань? Тренер Бородавко націлився на Олімпіаду-2026

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Росіян допустять до змагань? Тренер Бородавко націлився на Олімпіаду-2026
Російський тренер підтримав агресію РФ проти України
фото: з відкритих джерел

Тренер Юрій Бородавко вважає, що російські спортсмени зможуть виступити на Олімпіаді в 2026 році

Тренер команди російських лижників Юрій Бородавко вважає, що попри загарбницьку війну РФ зі спортсменів знімуть санкції, а збірна Росії виступить на зимовій Олімпіаді-2026 в Італії. Про це повідомляють російські ЗМІ.

З лютого минулого року російських спортсменів відсторонено від міжнародних змагань через війну проти Україні. Росіяни пропускають чемпіонат світу-2023 у Планиці, проте Бородавко не вважає це проблемою, адже «спецоперація завершиться так, як треба», і проблеми доступу російських спортсменів до змагань просто зникнуть.

«Думаю, є дуже велика ймовірність, що російських лижників буде допущено до зимових Ігор. Сподіваємось, що все пройде, спецоперація закінчиться, як це нам потрібно, а всі санкції припиняться», – сказав він.

Тренер російських лижників додав, що не хоче обговорювати можливість російських спортсменів виступати на змаганнях під нейтральним статусом.

«Статус-кво має бути відновлено. Російські спортсмени дійсно мають виступати з прапором та з гімном», – зазначив Бородавко.

Бородавко додав, що наразі немає тих перепон, які раніше позбавляли Росію прапора та гімну на змаганнях

Нагадаємо, що російський лижник Олександр Большунов також упевнений, що виступить на Олімпіаді-2026 в Італії. Він відмовився коментувати можливий виступ російських спортсменів в нейтральному статусі.

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Теги: чемпіонат світу санкції російські спортсмени росіяни

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