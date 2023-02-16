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У війні проти України загинув російський футболіст та терорист

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У війні проти України загинув російський футболіст та терорист
ЗСУ ліквідували чергового російського спортсмена, який пішов воювати проти України
фото: з відкритих джерел

Перед тим, як почати вбивати українців на війні, Руслан Богданов був гравцем аматорського футбольного клубу «Нева» (Кіровський район Ленінградської області РФ)

ЗСУ ліквідували колишнього російського спортсмена Руслана Богданова, який воював у лавах окупантів на сході України. Як уточнюють у Федерації футболу Кіровського району Ленінградської області, Руслан Богданов, який довгі роки грав за місцевий клуб «Нева», загинув 24 січня. Про це повідомляють російські ЗМІ.

ЗСУ ліквідували російського футболіста Руслана Богданова
ЗСУ ліквідували російського футболіста Руслана Богданова
фото з відкритих джерел

Співчуття рідним та близьким бійця висловив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко. Глава регіону зазначив, що Руслан Богданов був «справжнім героєм та патріотом, який став на захист рідної мови, культури, духовних цінностей наших предків». Чому Богданов захищав «духовні цінності предків», вбиваючи українців, Олександр Дрозденко не зазначив.

Нагадаємо, що нещодавно на полігоні у Криму загинула відома російська пропагандистка. Пропагандистка працювала в окупованому Росією Криму з 2019 року. 

Теги: російські спортсмени війна

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