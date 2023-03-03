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Титулована російська гімнастка причетна до викрадення українських дітей (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Титулована російська гімнастка причетна до викрадення українських дітей (відео)
фото: Base of Ukrainian sports

Гімнастка Єлизавета Богацкова взяла участь у пропагандистському заході

20 лютого в Пензі в Росії титулована російська гімнастка Єлизавета Богацкова провела майстер-клас для українських дітей з української Донеччини, яких викрали та незаконно вивезли на територію Росії. Про це повідомили в Телеграм-каналі Base of Ukrainian sports.

Тобто, офіційно Єлизавета Богацкова взяла участь в пропагандистському заході «майстер-клас для дітей із Донецької народної республіки», проте маленькі українці потрапили на територію Росії незаконно. Російська спортсменка Богацкова «майстер-класом» долучилася до процесу викрадення і допомогла зробити з нього ще й пропагандистську піар-акцію.

«Тут вже має йтися не лише про внесення Богацкової до санкційних списків України, а й про порушення проти неї кримінальної справи», – йдеться в повідомленні.

Додамо, що Єлизавета Богацкова – дворазова чемпіонка Європи серед юніорів в групових вправах, володарка бронзової медалі етапу Кубка світу серед дорослих в групових вправах.

Нагадаємо, що Росія пояснює примусове вивезення українських дітей на свою територію «гуманітарною евакуацією». РФ відмовилася надати Україні список викрадених дітей, які хочуть повернутися.

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Теги: росія діти українці викрадення пропагандист

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