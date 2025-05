Китайські хімічні заводи закриваються через зростання тарифів

Низка компаній Китаю вимушено зупинили діяльність на фоні мит Трампа

Деякі китайські виробники хімікатів, які використовуються для покращення якості бензину, тимчасово припинили свою діяльність. Це пов'язано з тим, що торговельна війна зі США призвела до зростання вартості сировини, яка постачається із цієї країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Згідно з інформацією, наданою аналітичною компанією ICIS, що займається ціновими звітами, минулого місяця Shandong Lushenfa Chemical Co., Anqing Taiheng Chemical Technology Co. та Anqing Taifa Energy Technology Co. зупинили свою діяльність із переробки. Ці компанії займаються виробництвом метил-трет-бутилового ефіру (МТБЕ), який одержують зі зріджених нафтових газів.

Приватні виробники хімікатів не надали коментарів щодо цього питання.

У відповідь на мита адміністрації Трампа Китай ввів високі мита на широкий спектр товарів, що імпортуються зі США. Це торкнулося значної частини китайської пластикової та нафтохімічної промисловості, яка сильно залежить від сировини з Америки. Китайські покупці були змушені шукати альтернативні джерела постачання, наприклад, з Близького Сходу та Канади, які часто коштують дорожче.

Зростання економічних витрат вже змусило Китай послабити деякі обмеження. За даними Vortexa, щонайменше дві китайські компанії, що імпортують американський етан, що використовується для виробництва пластику, отримали звільнення від мит. Торгова війна зі США стала додатковою перешкодою для нафтохімічної промисловості Китаю.

Нагадаємо, китайські компанії намагаються уникнути американських мит шляхом заниження вартості товарів, які відправляють до США. Так, китайські постачальники хімікатів і пакування звертаються до малих американських компаній із пропозицією постачати товари за схемою Delivery Duties Paid (доставка з оплатою мит). Це дозволяє експортеру покривати митні витрати замість імпортера.