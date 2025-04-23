Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Був снайпером, воював у Бучі та Ірпені. ЗСУ ліквідували титулованого російського боксера

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Був снайпером, воював у Бучі та Ірпені. ЗСУ ліквідували титулованого російського боксера
Захисники України ліквідували гвардії-сержанта Будаєва у лютому 2025 року на Донеччині

У 2005 році Будаєв виконав норматив кандидата у майстри спорту РФ з боксу

Сили оборони ліквідували російського окупанта – боксера Мергена Будаєва. Про це повідомляє «Главком».

Мерген Будаєв народився 24 квітня 1986 року. Вже у дитинстві почав займатися боксом.

Він ставав дворазовим переможцем першості Бурятії з боксу серед юніорів, дворазовим призером всеросійських турнірів з боксу в Іркутську та Улан-Уде.

У 2005 році Будаєв виконав норматив кандидата у майстри спорту РФ з боксу.

Будаєв з перших днів російської повномасштабної агресії воював проти України. Зокрема, брав участь у бойових діях у Гостомелі, Ірпіні та Бучі.

Російські пропагандистські ресурси стверджують, що Будаєв чотири рази отримував поранення, з них два рази – тяжкі, але все одно повертався на війну.

Окупант мав позивний «Тунгус». Захисники України ліквідували гвардії-сержанта старшого розвідника-снайпера Будаєва у лютому 2025 року на Донеччині.

Прощання з ліквідованим окупантом має відбутися 25 квітня. У нього лишилася донька.

Нагадаємо, сили оборони ліквідували російського окупанта – борця Батора Ердинієва.

Батор Ердинієв народився 17 квітня 1981 року. Був багаторазовим призером районних та республіканських турнірів з вільної боротьби.

У грудні 2023 року долучився добровольцем до окупаційної п'ятої танкової бригади.

Гвардії лейтенант Ердинієв Батор (позивний «Баргут») командир танкового взводу танкової роти танкового батальйону 5 гвардійської танкової бригади 36 загальновійськової армії Східного військового округу був ліквідований 26 березня 2025 року на Донеччині.

У окупанта залишилася дружина та дві доньки.

Прощання з окупантом відбулося 18 квітня у місті Улан-Уде.

ЗСУ ліквідували зрадника з Криму – футболіста та футзаліста Олексія Яблонського.

Олексій Яблонський народився 6 червня 1989 року. Був вихованцем севастопольського футболу.

У складі клубу «ПФС» (Севастополь) грав у чемпіонатах України з футзалу та пляжного футболу. У 2010 році він навіть викликався до молодіжної збірної України з футзалу.

Також грав у складі команди «Кримтеплиця» у Першій лізі з футболу, а у складі клубу «Мир» – у Другій лізі.

Після анексії Криму Яблонський продовжив кар'єру на окупованому півострові у так званій «Прем'єр-лізі Кримського футбольного союзу».

У ліквідованого окупанта залишилася дружина та двоє дітей.

Теги: Буча Ірпінь Гостомель війна росія бокс окупанти Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війна дронів на полі бою, а в Україні частково зупинене навчання операторів БпЛА
Війна дронів на полі бою, а в Україні частково зупинене навчання операторів БпЛА
Вчора, 10:52
Грішенков має майже 10-річний досвід служби в «Азові»
Пройшов Маріуполь та полон: бригада «Азов» отримала нового командира
18 квiтня, 12:28
Постраждало більше 20 багатоквартирних будинків та більше 30 приватних обійсть
Атака на Харків: з’явилися відео руйнувань
18 квiтня, 07:36
Віткофф, Путін та Дмитрієв зустрілись 11 квітня в Петербурзі
Припинення війни й економічна співпраця США та Росії. Білий дім провів паралелі
15 квiтня, 23:14
Що приховує тарифна пауза Трампа?
Чому Трамп поставив тарифи на паузу?
12 квiтня, 21:21
Росія може активізувати наступальні дії наприкінці квітня і в травні
Паліса повідомив, коли Росія може активізувати наступальні дії
10 квiтня, 21:51
Ірина Ключковська, директорка Міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» та співзасновниця громадської ініціативи «Голка»
Ірина Ключковська: Українці в Росії – це велика трагічна сторінка винищення
28 березня, 06:00
Стів Віткофф стверджує, що Росія нібито хоче завершення війни з Україною
Експосол України в США: Заява Стіва Віткоффа, який вірить росіянам, – за межею реальності
24 березня, 16:48
Чому Путін настільки одержимий Україною: одна з головних версій
Чому Путін настільки одержимий Україною: одна з головних версій
24 березня, 02:39

Новини

Юні українські шахісти здобули дві нагороди на чемпіонаті світу
Юні українські шахісти здобули дві нагороди на чемпіонаті світу
Був снайпером, воював у Бучі та Ірпені. ЗСУ ліквідували титулованого російського боксера
Був снайпером, воював у Бучі та Ірпені. ЗСУ ліквідували титулованого російського боксера
Російський обстріл Одеси пошкодив дім чемпіонки України з синхронного плавання
Російський обстріл Одеси пошкодив дім чемпіонки України з синхронного плавання
Депутат Держдуми Валуєв влаштував істерику через звернення Гашека до МОК
Депутат Держдуми Валуєв влаштував істерику через звернення Гашека до МОК
Журналісти назвали найбільш високооплачуваних спортсменів в історії
Журналісти назвали найбільш високооплачуваних спортсменів в історії
Комітет арбітрів УАФ прокоментував незарахований гол «Шахтаря» в матчі з «Колосом»
Комітет арбітрів УАФ прокоментував незарахований гол «Шахтаря» в матчі з «Колосом»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
206K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 квітня: ситуація на фронті
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 квітня 2025
37K
Вибори Папи Римського. Фаворит букмекерських прогнозів значно перегнав конкурентів
32K
Помер улюблений скульптор Путіна Зураб Церетелі
24K
Депутат Держдуми Валуєв влаштував істерику через звернення Гашека до МОК
16K
Нема прогресу розслідування. Суд пояснив, чому різко зменшив заставу для ексголови МСЕК Крупи

Новини

23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Смерть Папи Римського та відступ військ РФ з околиць Покровська. Головне за 21 квітня
21 квiтня, 21:18
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 квiтня, 05:49
Митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем (відео)
20 квiтня, 04:43
Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
19 квiтня, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
18 квiтня, 14:32

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua