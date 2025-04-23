Був снайпером, воював у Бучі та Ірпені. ЗСУ ліквідували титулованого російського боксера
У 2005 році Будаєв виконав норматив кандидата у майстри спорту РФ з боксу
Сили оборони ліквідували російського окупанта – боксера Мергена Будаєва. Про це повідомляє «Главком».
Мерген Будаєв народився 24 квітня 1986 року. Вже у дитинстві почав займатися боксом.
Він ставав дворазовим переможцем першості Бурятії з боксу серед юніорів, дворазовим призером всеросійських турнірів з боксу в Іркутську та Улан-Уде.
У 2005 році Будаєв виконав норматив кандидата у майстри спорту РФ з боксу.
Будаєв з перших днів російської повномасштабної агресії воював проти України. Зокрема, брав участь у бойових діях у Гостомелі, Ірпіні та Бучі.
Російські пропагандистські ресурси стверджують, що Будаєв чотири рази отримував поранення, з них два рази – тяжкі, але все одно повертався на війну.
Окупант мав позивний «Тунгус». Захисники України ліквідували гвардії-сержанта старшого розвідника-снайпера Будаєва у лютому 2025 року на Донеччині.
Прощання з ліквідованим окупантом має відбутися 25 квітня. У нього лишилася донька.
Нагадаємо, сили оборони ліквідували російського окупанта – борця Батора Ердинієва.
Батор Ердинієв народився 17 квітня 1981 року. Був багаторазовим призером районних та республіканських турнірів з вільної боротьби.
У грудні 2023 року долучився добровольцем до окупаційної п'ятої танкової бригади.
Гвардії лейтенант Ердинієв Батор (позивний «Баргут») командир танкового взводу танкової роти танкового батальйону 5 гвардійської танкової бригади 36 загальновійськової армії Східного військового округу був ліквідований 26 березня 2025 року на Донеччині.
У окупанта залишилася дружина та дві доньки.
Прощання з окупантом відбулося 18 квітня у місті Улан-Уде.
ЗСУ ліквідували зрадника з Криму – футболіста та футзаліста Олексія Яблонського.
Олексій Яблонський народився 6 червня 1989 року. Був вихованцем севастопольського футболу.
У складі клубу «ПФС» (Севастополь) грав у чемпіонатах України з футзалу та пляжного футболу. У 2010 році він навіть викликався до молодіжної збірної України з футзалу.
Також грав у складі команди «Кримтеплиця» у Першій лізі з футболу, а у складі клубу «Мир» – у Другій лізі.
Після анексії Криму Яблонський продовжив кар'єру на окупованому півострові у так званій «Прем'єр-лізі Кримського футбольного союзу».
У ліквідованого окупанта залишилася дружина та двоє дітей.
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