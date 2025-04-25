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Reuters опублікувало текст «остаточної пропозиції» США для України та РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Reuters опублікувало текст «остаточної пропозиції» США для України та РФ
Reuters показав «остаточний план Трампа» щодо України
фото: White House

Документ є «остаточною пропозицією» США обом сторонам

Агентство Reuters опублікувало документ, який спецпредставник США Стів Віткофф передав європейським чиновникам під час переговорів у Парижі 17 квітня. У ньому сказано, що він є «остаточною пропозицією» США обом сторонам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Припинення вогню:

  • постійне припинення вогню;
  • обидві сторони негайно розпочинають переговори щодо технічної реалізації.

Гарантія безпеки для України:

  • Україна отримує надійні гарантії безпеки;
  • Спеціальна група європейських держав і охочих неєвропейських держав будуть державами-гарантами;
  • Україна не прагнутиме вступити до НАТО;
  • Україна може прагнути членства в ЄС.

Територія

  • США де-юре визнають контроль Росії над Кримом;
  • США фактично визнають контроль Росії над Луганськом;
  • США фактично визнають контрольовані Росією частини Запоріжжя, Донецька та Херсона;
  • Україна повертає собі територію в Харківській області;
  • Україна відновлює контроль над Запорізькою АЕС через контроль і управління станцією з боку США, при цьому електроенергія розподіляється між обома сторонами, а також над Каховською ГЕС;
  • Україна має безперешкодний прохід Дніпром і контроль над Кінбурнською косою;

Економіка

  • США та Україна реалізують економічне співробітництво/угоду про корисні копалини;
  • Україна буде повністю відновлена та отримає фінансову компенсацію;
  • Санкції проти Росії, запроваджені внаслідок війни з 2014 року, буде знято;
  • Економічне співробітництво США і Росії у сфері енергетики та інших промислових секторів.

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що у середу, 23 квітня, у Лондоні пройшла зустріч із радниками з питань національної безпеки та зовнішньої політики країн-учасниць коаліції охочих.

Також 23 квітня відбулася зустріч української делегації зі спеціальним представником Дональда Трампа Кітом Келлогом у Лондоні.

Зокрема, речник МЗС Георгій Тихий зауважив, що під час переговорів у Лондоні українська сторона знову наголосила на своїх ключових принципах у контексті ширшого довгострокового мирного врегулювання. 

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Теги: США переговори Україна росія

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