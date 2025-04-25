Reuters опублікувало текст «остаточної пропозиції» США для України та РФ

Документ є «остаточною пропозицією» США обом сторонам

Агентство Reuters опублікувало документ, який спецпредставник США Стів Віткофф передав європейським чиновникам під час переговорів у Парижі 17 квітня. У ньому сказано, що він є «остаточною пропозицією» США обом сторонам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Припинення вогню:

постійне припинення вогню;

обидві сторони негайно розпочинають переговори щодо технічної реалізації.

Гарантія безпеки для України:

Україна отримує надійні гарантії безпеки;

Спеціальна група європейських держав і охочих неєвропейських держав будуть державами-гарантами;

Україна не прагнутиме вступити до НАТО;

Україна може прагнути членства в ЄС.

Територія

США де-юре визнають контроль Росії над Кримом;

США фактично визнають контроль Росії над Луганськом;

США фактично визнають контрольовані Росією частини Запоріжжя, Донецька та Херсона;

Україна повертає собі територію в Харківській області;

Україна відновлює контроль над Запорізькою АЕС через контроль і управління станцією з боку США, при цьому електроенергія розподіляється між обома сторонами, а також над Каховською ГЕС;

Україна має безперешкодний прохід Дніпром і контроль над Кінбурнською косою;

Економіка

США та Україна реалізують економічне співробітництво/угоду про корисні копалини;

Україна буде повністю відновлена та отримає фінансову компенсацію;

Санкції проти Росії, запроваджені внаслідок війни з 2014 року, буде знято;

Економічне співробітництво США і Росії у сфері енергетики та інших промислових секторів.

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що у середу, 23 квітня, у Лондоні пройшла зустріч із радниками з питань національної безпеки та зовнішньої політики країн-учасниць коаліції охочих.

Також 23 квітня відбулася зустріч української делегації зі спеціальним представником Дональда Трампа Кітом Келлогом у Лондоні.

Зокрема, речник МЗС Георгій Тихий зауважив, що під час переговорів у Лондоні українська сторона знову наголосила на своїх ключових принципах у контексті ширшого довгострокового мирного врегулювання.