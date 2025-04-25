Reuters опублікувало текст «остаточної пропозиції» США для України та РФ
Документ є «остаточною пропозицією» США обом сторонам
Агентство Reuters опублікувало документ, який спецпредставник США Стів Віткофф передав європейським чиновникам під час переговорів у Парижі 17 квітня. У ньому сказано, що він є «остаточною пропозицією» США обом сторонам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.
Припинення вогню:
- постійне припинення вогню;
- обидві сторони негайно розпочинають переговори щодо технічної реалізації.
Гарантія безпеки для України:
- Україна отримує надійні гарантії безпеки;
- Спеціальна група європейських держав і охочих неєвропейських держав будуть державами-гарантами;
- Україна не прагнутиме вступити до НАТО;
- Україна може прагнути членства в ЄС.
Територія
- США де-юре визнають контроль Росії над Кримом;
- США фактично визнають контроль Росії над Луганськом;
- США фактично визнають контрольовані Росією частини Запоріжжя, Донецька та Херсона;
- Україна повертає собі територію в Харківській області;
- Україна відновлює контроль над Запорізькою АЕС через контроль і управління станцією з боку США, при цьому електроенергія розподіляється між обома сторонами, а також над Каховською ГЕС;
- Україна має безперешкодний прохід Дніпром і контроль над Кінбурнською косою;
Економіка
- США та Україна реалізують економічне співробітництво/угоду про корисні копалини;
- Україна буде повністю відновлена та отримає фінансову компенсацію;
- Санкції проти Росії, запроваджені внаслідок війни з 2014 року, буде знято;
- Економічне співробітництво США і Росії у сфері енергетики та інших промислових секторів.
Нагадаємо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що у середу, 23 квітня, у Лондоні пройшла зустріч із радниками з питань національної безпеки та зовнішньої політики країн-учасниць коаліції охочих.
Також 23 квітня відбулася зустріч української делегації зі спеціальним представником Дональда Трампа Кітом Келлогом у Лондоні.
Зокрема, речник МЗС Георгій Тихий зауважив, що під час переговорів у Лондоні українська сторона знову наголосила на своїх ключових принципах у контексті ширшого довгострокового мирного врегулювання.
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