Росія потрапила у нафтову пастку Саудівської Аравії

Саудити тиснуть ринок нафти

Саудівська Аравія відмовилась скорочувати видобуток нафти. Чому це важливо – і які наслідки для Росії?

Саудівська Аравія сьогодні заявила, що збирається видобувати більше нафти, навіть якщо ціни продовжуватимуть падати.

Чому вони це роблять?

Ну тут версій багато.

Одні кажуть, щоб покарати тих, хто порушує квоти в OPEC+ (наприклад, Ірак чи Казахстан)

Інші, щоб вибити конкурентів – американських сланцевиків, Гаяну та навіть Росію.

Є третя версія яка мені подобається найбільше.

Щоб повернути собі частку ринку, жертвуючи ціною заради впливу

Які наслідки для світу?

Тут вже цікаво. Нафта дешевшає, а бюджети країн, які живуть із нафти – тріщать. Біржі країн Перської затоки просідають.

А що з Росією? А там стабільно все погано.

Росії для нормального функціонування бюджету потрібна ціна щонайменше $70 за барель. Зараз – менше $60.

Це означає:

Менше доходів до бюджету.

Збільшення дефіциту.

Падіння рубля і зростання інфляції.

Зменшення можливостей фінансувати війну.

Москва виявляється у пастці: або зменшити видобуток і втратити гроші, або продавати нафту задешево і все одно втрачати гроші.

І все це – без жодного «зовнішнього тиску».

Просто Саудівська Аравія вирішила грати на своєму полі.

До речі схожа історія була коли Рейган домовився опустити ціну на нафту... менше ніж за 5 років СРСР розпався

Тож спостерігаємо за Росією.