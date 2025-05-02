Сапери розміновують поля на Київщині за допомогою інноваційної техніки (відео)

GCS-200 – сучасна дистанційно керована машина, призначена для механізованого розмінування в межах гуманітарних операцій

Рятувальники впроваджують сучасні технології для відновлення безпеки у постраждалих регіонах

Рятувальники Київщини для пришвидшення процесу розмінування активно використовують спеціальну автоматизовану техніку. Однією з таких є GCS-200 – сучасна дистанційно керована машина, призначена для механізованого розмінування в межах гуманітарних операцій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу ДСНС Київщини, яка оприлюднила відео процесу розмінування.

Машина керується дистанційно, що дозволяє саперам працювати на безпечній відстані фото: ДСНС Київщини

Як розповіли рятувальники, інноваційна машина GCS-200 використовується для очищення великих територій, забруднених мінами, боєприпасами та іншими вибухонебезпечними предметами.

GCS-200 оснащена потужною фрезою або тралом, що дозволяє ефективно обробляти поверхню ґрунту, руйнуючи або виявляючи вибухонебезпечні предмети фото: ДСНС Київщини

«GCS-200 оснащена потужною фрезою або тралом, що дозволяє ефективно обробляти поверхню ґрунту, руйнуючи або виявляючи вибухонебезпечні предмети», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники продовжують впроваджувати сучасні технології задля захисту громадян та відновлення безпеки у постраждалих регіонах фото: ДСНС Київщини

Машина керується дистанційно, що дозволяє саперам працювати на безпечній відстані та мінімізує ризики для їхнього життя і здоров’я. Застосування таких систем значно скорочує час розмінування.

Нагадаємо, найбільш небезпечними в контексті замінування наразі залишаються три райони Київщини: Вишгородський, Броварський та Бучанський. Робота з розмінування триває активно, але цей процес може зайняти роки, оскільки регулярно надходять нові повідомлення про підозрілі об’єкти.

Міністерство економіки раніше повідомило, що Україна потребує $29,8 млрд на розмінування територій. Оскільки розмінування територій триватиме десятиліття, тому, за словами авторів, важливо розбудовувати довгострокову інституційну спроможність та розвиток партнерств з міжнародними організаціями, що займаються протимінною діяльністю.