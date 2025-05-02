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Сапери розміновують поля на Київщині за допомогою інноваційної техніки (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Сапери розміновують поля на Київщині за допомогою інноваційної техніки (відео)
GCS-200 – сучасна дистанційно керована машина, призначена для механізованого розмінування в межах гуманітарних операцій
фото: ДСНС Київщини

Рятувальники впроваджують сучасні технології для  відновлення безпеки у постраждалих регіонах

Рятувальники Київщини для пришвидшення процесу розмінування активно використовують спеціальну автоматизовану техніку. Однією з таких є GCS-200 – сучасна дистанційно керована машина, призначена для механізованого розмінування в межах гуманітарних операцій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу ДСНС Київщини, яка оприлюднила відео процесу розмінування.

Машина керується дистанційно, що дозволяє саперам працювати на безпечній відстані
Машина керується дистанційно, що дозволяє саперам працювати на безпечній відстані
фото: ДСНС Київщини

Як розповіли рятувальники, інноваційна машина GCS-200 використовується для очищення великих територій, забруднених мінами, боєприпасами та іншими вибухонебезпечними предметами.

GCS-200 оснащена потужною фрезою або тралом, що дозволяє ефективно обробляти поверхню ґрунту, руйнуючи або виявляючи вибухонебезпечні предмети
GCS-200 оснащена потужною фрезою або тралом, що дозволяє ефективно обробляти поверхню ґрунту, руйнуючи або виявляючи вибухонебезпечні предмети
фото: ДСНС Київщини

«GCS-200 оснащена потужною фрезою або тралом, що дозволяє ефективно обробляти поверхню ґрунту, руйнуючи або виявляючи вибухонебезпечні предмети», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники продовжують впроваджувати сучасні технології задля захисту громадян та відновлення безпеки у постраждалих регіонах
Рятувальники продовжують впроваджувати сучасні технології задля захисту громадян та відновлення безпеки у постраждалих регіонах
фото: ДСНС Київщини

Машина керується дистанційно, що дозволяє саперам працювати на безпечній відстані та мінімізує ризики для їхнього життя і здоров’я. Застосування таких систем значно скорочує час розмінування.

Нагадаємо, найбільш небезпечними в контексті замінування наразі залишаються три райони Київщини: Вишгородський, Броварський та Бучанський. Робота з розмінування триває активно, але цей процес може зайняти роки, оскільки регулярно надходять нові повідомлення про підозрілі об’єкти.

Міністерство економіки раніше повідомило, що Україна потребує $29,8 млрд на розмінування територій. Оскільки розмінування територій триватиме десятиліття, тому, за словами авторів, важливо розбудовувати довгострокову інституційну спроможність та розвиток партнерств з міжнародними організаціями, що займаються протимінною діяльністю.

Теги: Київщина розмінування війна ДСНС

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