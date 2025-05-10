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Російська тенісистка опублікувала в Instagram символ агресії проти України

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Російська тенісистка опублікувала в Instagram символ агресії проти України
21-річна Кудерметова наразі посідає 57 місце в рейтингу WTA
фото: AP

Кудерметова в Stories свого профілю в Instagram опублікувала зображення георгіївської стрічки

«Нейтральна» російська тенісистка Поліна Кудерметова опублікувала в Instagram символ агресії проти України – георгіївську стрічку. Про це інформує «Главком».

9 травня Кудерметова в Stories свого верифікованого профілю в Instagram опублікувала зображення російської військової символіки – так званої «георгіївської стрічки». Ця стрічка вже давно стала одним з символів російської агресії проти України.

Про заборону щодо її використання також згадується в рекомендаціях МОК про нейтральних атлетів.

Російська тенісистка опублікувала в Instagram символ агресії проти України фото 1

21-річна Кудерметова наразі посідає 57 місце в рейтингу WTA. Сестра Поліни Вероніка Кудерметова також була помічена у підтримці російської агресії проти України.

Нагадаємо, сили оборони ліквідували російського окупанта – футболіста Сергія Оленєва.

Сергій Оленєв грав у любительській Мініфутбольній лізі Омська. Він був гравцем команд «Енергія», «Coca-Cola», «Без спонсора» та «Омсільмаш».

Російські пропагандистські ресурси наразі не повідомляють інформацію про деталі та дату ліквідації окупанта

Прощання з Оленєвим відбудеться 7 травня.

ЗСУ ліквідували зрадника з Криму – футболіста та футзаліста Олексія Яблонського.

Олексій Яблонський народився 6 червня 1989 року. Був вихованцем севастопольського футболу.

У складі клубу «ПФС» (Севастополь) грав у чемпіонатах України з футзалу та пляжного футболу. У 2010 році він навіть викликався до молодіжної збірної України з футзалу.

Також грав у складі команди «Кримтеплиця» у Першій лізі з футболу, а у складі клубу «Мир» – у Другій лізі.

Після анексії Криму Яблонський продовжив кар'єру на окупованому півострові у так званій «Прем'єр-лізі Кримського футбольного союзу».

У ліквідованого окупанта залишилася дружина та двоє дітей.

Теги: теніс георгіївська стрічка пропаганда

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