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Іноземний топгість скасував поїздку на парад Путіна

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Іноземний топгість скасував поїздку на парад Путіна
Раджнатх Сінгх пошле до Москви свого заступника
фото з відкритих джерел

Індія прагне зберегти важливість індійсько-російських зв'язків, тому відправить на парад міністра оборони

Міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх став першим іноземним топ-гостем, який передумав їхати до Москви на парад до так званого дня перемоги 9 травня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на India Today.

Сінгх вирішив не їхати до Москви після того, як прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді попередньо скасував свій візит до Росії. Зміна планів, як пише індійське медіа, пов'язана з напруженою ситуацією у відносинах із Пакистаном.

Але, як зауважує медіа, Індія прагне зберегти важливість індійсько-російських зв'язків, тому відправить на парад державного міністра оборони – Санджая Сета. Він є заступником Сінгха.

Нагадаємо, у Росії 9 травня планують традиційне святкування Дня перемоги у Другій світовій війні, яку в країні називають Великою Вітчизняною. Захід, як і зазвичай, супроводжуватиметься військовим парадом. Однак представники двох країн, які отримали запрошення, не приїдуть на захід

Водночас на цей час відомо, що у Москву приїдуть деякі лідери іноземних країн. Зокрема, таке бажання висловили глава Китаю Сі Цзіньпін та премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

Нагадаємо, що президент Сербії Александар Вучич заявив, що одна з сербських військових частин візьме участь у параді 9 травня на Красній площі в російській столиці.

Як повідомлялося, на параді 9 травня в Москві, для всіх відвідувачів, включно з представниками ЗМІ та запрошеними гостями, діятимуть правила безпеки. Як повідомляють російські ЗМІ, учасники події проходитимуть стандартну перевірку речей, а перелік заборонених до пронесення предметів містить 26 пунктів.

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Теги: міністр Індія парад росія

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