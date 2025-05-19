ЗСУ ліквідували українського боксера, який змагався разом з Усиком і Ломаченком

Як сам боксер розповів російським пропагандистам, «під мобілізацію він потрапив 21 лютого 2022 року»

Кудрявець пройшов шлях від перспективного українського боксера до ліквідованого окупанта

Сили оборони знищили зрадника з Донецька – боксера Артема Кудрявця. Про це повідомляє «Главком».

Артем Кудрявець народився у січні 1987 року. Мав розряд «майстер спорту» з боксу. На змаганнях всеукраїнського рівня представляв Донецьк.

Зокрема, Кудрявець у 2009 році брав участь у престижному міжнародному турнірі – «Меморіалі Макара Мазая». Тоді на змагання, які проходили у Маріуполі, приїхало багато зірок світового боксу. Зокрема, разом з Кудрявцем участь у турнірі взяли Олександр Усик, Василь Ломаченко, Артем Далакян.

У 2009 році на «Меморіалі Макара Мазая» у поєдинку вагової категорії до 69 кг майбутній окупант поступився члену збірної України з боксу Денису Лазарєву.

Після окупації Донецька Кудрявець підтримав терористів. Зокрема, він потрапив на «Миротворець», як помічник так званого «Депутата ДНР» Сергій Ковальчука.

В окупованому Донецьку Кудрявець працював тренером у клубі «Велес», а також суддею з боксу.

Кудрявець працював тренером та суддею з боксу

Як сам боксер розповів російським пропагандистам, «під мобілізацію він потрапив 21 лютого 2022 року».

На початку 2023 року окупант потрапив під обстріл біля Авдіївки і отримав важку контузію. Після цього він довго лікувався, а потім знову повернувся на фронт.

«Моїм Героєм був, є і завжди буде перший очільник ДНР Захарченко Олександр Володимирович, який створив нашу республіку. Як голова ДНР він захищав «Донецьку республіку» зі зброєю в руках на передовій. Справжній приклад для наслідування», – розповідав Кудрявець.

На початку квітня цього року російські пропагандистські ресурси повідомили, що боксер вважається зниклим безвісти. Вже 18 травня в окупованому Донецьку пройшла церемонія прощання з ліквідованим окупантом.

Як повідомлялося, російська ковзанярка Ксенія Коржова, яку цього тижня Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, лайкала дописи на підтримку війни.

Зазначається, що Коржова лайкнула в Instagram чотири дописи на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Нагорний потрапив під санкції України, Канади, США, Великої Британіє, Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Коржова, зокрема, лайкнула дописи з Путіним, російськими військовослужбовцями та російською військовою організацією «Юнармія».

Нагадаємо, до участі у відбірному турнірі Олімпіади було допущено чотирьох російських фігуристів (два основних і два запасні): Петро Гуменник, Аделія Петросян, Владислав Дікіджі та Аліна Горбачева.

Натомість, втратили шанс поїхати на Олімпіаду росіяни, які підтримували війну і про яких писав «Главком» – у парному катанні були заявлені Анастасія Мішина та Олександр Галлямов; у танцях на льоду – Олександра Степанова та Іван Букін.