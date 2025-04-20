«Великоднє перемир’я»: Зеленський зробив Путіну нову пропозицію

Фактично на всіх основних напрямках фронту Росія не дотрималася своєї ж обіцянки тиші, каже Зеленський

Україна пропонує відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами

Від початку доби російська армія більш ніж дві тисячі разів порушувала припинення вогню. Було вже 67 російських штурмів проти наших позицій на різних напрямках, і найбільше – на Покровському. 1355 російських обстрілів, з них 713 – важке озброєння, 673 застосування росіянами FPV. Як інформує «Главком», про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Таку інформацію станом на 20:00 годину 20 квітня йому надав головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

«Фактично на всіх основних напрямках фронту Росія не дотрималася своєї ж обіцянки тиші. Не вистачило Росії і майже всього дня, щоб відповісти на нашу українську пропозицію повної тиші, починаючи від зараз, із Великодня, і на 30 діб», – сказав Зеленський.

Утім, сьогодні не було повітряних тривог, наголосив президент.

«Отже, це формат тиші, яка досягнута і яку найлегше продовжити. Україна пропонує відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на термін щонайменше 30 діб із можливістю продовження. Якщо Росія не погодиться на такий крок, це буде доказом, що вона хоче робити й надалі тільки те, що знищує життя людей і продовжує війну», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, США хочуть продовження «великоднього перемир’я» між Україною та РФ.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін не давав наказу продовжити «великоднє перемир’я», яке мало зупинити бойові дії до 00:00 21 квітня.

Раніше 13 бригада Нацгвардії України «Хартія» повідомляла, що російські війська використовують «великоднє перемир'я», оголошене кремлівським диктатором Володимиром Путіним, щоб накопичити сили на Харківському напрямку.

Нагадаємо, президент держави-агресорки Володимир Путін мав щонайменше три причини для того, щоб оголосити так зване «великоднє перемир’я», якого, щоправда, російські окупанти не дотримуються.