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Росіяни накопичують сили у Курській області. Прикордонники пояснили, яку загрозу це несе для Сумщини

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Росіяни накопичують сили у Курській області. Прикордонники пояснили, яку загрозу це несе для Сумщини
На сумщині фіксують велику кількість обстрілів за допомогою дронів, артилерії, КАБів
фото з відкритих джерел

На території Сумщини діють російські ДРГ. Окрім того, росіяни активно атакують населені пункти регіону

У Курській області від минулого року російська армія розпочала накопичувати сили – і особовий склад, і техніку. Окрім того, окупанти продовжують обстрілювати Сумську область. Як інформує «Главком», про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

«Ці сили він (противник, – ред.) застосовував проти тих підрозділів Сил оборони України, які вели свою операцію в межах Курської області. Зараз із цих сил та засобів застосовує тактику малих штурмових груп», – розповів він.

Зі слів Демченка, існує ймовірність, що ворог береже техніку для подальших дій, бо на даний момент вона на Сумському напрямку не використовується.

Водночас на цій ділянці фронту фіксують велику кількість обстрілів за допомогою дронів, артилерії, КАБів. Росіяни намагаються знищувати позиції українських захисників, а також прицільно б’ють по населених пунктах.

На території Сумщини діють російські ДРГ. Також у напрямку населених пунктів Басівка та Журавка росіяни задіюють штурмові групи.

«Це застосування малих штурмових груп, які йдуть на територію України як в пішому порядку, так і намагаються також заскочити на квадроциклах для того, щоб накопичуватися на території нашої країни та розширювати зону боїв вже на території нашої держави», – розповів речник ДПСУ.

Раніше Міністерство оборони Російської Федерації повідомило про створення так званої смуги безпеки у прикордонних районах поблизу Сумської області України. 

До слова, за нинішніх темпів просування на фронті Російській Федерації знадобляться століття і десятки мільйонів жертв, щоб повністю захопити Україну.

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Теги: Суми росіяни Андрій Демченко армія окупанти прикордонники ворог

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