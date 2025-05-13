Боксер із окупованого Генічеська увійшов до резервного складу юнацької збірної Росії

Циба посів п'яте місце на чемпіонаті Росії з боксу серед юніорів

Боксер із окупованого Генічеська Віктор Циба був включений до резерву юнацької збірної Росії. Про це повідомляє «Главком».

Циба посів п'яте місце на чемпіонаті Росії з боксу серед юніорів віком 17-18 років.

Чемпіонат проходив з 30 квітня по 10 травня у Чехові Московської області.

Російські пропагандистські ресурси зазначають, що боксер-зрадник присвятив свої спортивні здобутки «80-річчю Перемоги».

Віктор Циба займається у відділенні боксу Генічеського дитячо-юнацького спортивного центру. Спортсмена-зрадника тренує Едуард Годес.

Нагадаємо, «нейтральна» російська тенісистка Поліна Кудерметова опублікувала в Instagram символ агресії проти України – георгіївську стрічку.

9 травня Кудерметова в Stories свого верифікованого профілю в Instagram опублікувала зображення російської військової символіки – так званої «георгіївської стрічки». Ця стрічка вже давно стала одним з символів російської агресії проти України.