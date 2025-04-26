У Кривому Розі затримали учасника Олімпіади – підозрюють у обкраданні агропідприємств

Євген Хитров брав участь в Олімпіаді у 2012 році, деякий час жив і виступав у США

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу боксеру

Вранці, 26 квітня, на в’їзді до Кривого Рогу затримали відомого боксера Євгена Хитрова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на svoi.kr.ua.

Зазначається, що Євген Хитров може бути причетний до крадіжок із сільгосппідприємств. Його разом зі спільником затримали після однієї з подібних справ. Йдеться не про один епізод. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Євген Хитров брав участь в Олімпіаді у 2012 році, деякий час жив і виступав у США.

Востаннє він виходив на професійний ринг у 2019 році.

Зараз Хитров працює президентом федерації боксу в Кривому Розі і тренером у КБ-75.

Як повідомлялося, спортивний ресурс GiveMeSport опублікувало список найбагатших боксерів в історії, до якого також увійшов чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик.

Рейтинг очолив ексчемпіон світу з боксу Флойд Мейвезер, а українець Олександр Усик (23-0, 14 КО) посів шосте місце.

Рейтинг найбагатших боксерів в історії

Флойд Мейвезер-молодший – $400 млн Джордж Форман – $300 млн Сауль Альварес – $250 млн Менні Пак'яо – $220 млн Оскар Де Ла Хойя – $200 млн Олександр Усик – $165 млн Тайсон Ф'юрі – $146 млн Леннокс Льюїс – $120 млн Шугар Рей Леонард – $120 млн Джейк Пол – $100 млн

Нагадаємо, Олександр Усик розповів, що не бачить себе політиком.

«Мені постійно пропонують іти в політику. Я до цього не готовий. Я взагалі не бачу себе як українського політика. У мене є кар'єра, мінімум до 40 років я збираюся бути у великому спорті. Два роки в боксі? Дай Бог здоров’я, так. Я хочу бути там. У мене багато проєктів, якими ми зараз займаємося – розвиток спорту, не тільки боксу, а в ширшому масштабі», – зауважив боксер.