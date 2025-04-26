У Кривому Розі затримали учасника Олімпіади – підозрюють у обкраданні агропідприємств
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу боксеру
Вранці, 26 квітня, на в’їзді до Кривого Рогу затримали відомого боксера Євгена Хитрова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на svoi.kr.ua.
Зазначається, що Євген Хитров може бути причетний до крадіжок із сільгосппідприємств. Його разом зі спільником затримали після однієї з подібних справ. Йдеться не про один епізод. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Євген Хитров брав участь в Олімпіаді у 2012 році, деякий час жив і виступав у США.
Востаннє він виходив на професійний ринг у 2019 році.
Зараз Хитров працює президентом федерації боксу в Кривому Розі і тренером у КБ-75.
Як повідомлялося, спортивний ресурс GiveMeSport опублікувало список найбагатших боксерів в історії, до якого також увійшов чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик.
Рейтинг очолив ексчемпіон світу з боксу Флойд Мейвезер, а українець Олександр Усик (23-0, 14 КО) посів шосте місце.
Рейтинг найбагатших боксерів в історії
- Флойд Мейвезер-молодший – $400 млн
- Джордж Форман – $300 млн
- Сауль Альварес – $250 млн
- Менні Пак'яо – $220 млн
- Оскар Де Ла Хойя – $200 млн
- Олександр Усик – $165 млн
- Тайсон Ф'юрі – $146 млн
- Леннокс Льюїс – $120 млн
- Шугар Рей Леонард – $120 млн
- Джейк Пол – $100 млн
Нагадаємо, Олександр Усик розповів, що не бачить себе політиком.
«Мені постійно пропонують іти в політику. Я до цього не готовий. Я взагалі не бачу себе як українського політика. У мене є кар'єра, мінімум до 40 років я збираюся бути у великому спорті. Два роки в боксі? Дай Бог здоров’я, так. Я хочу бути там. У мене багато проєктів, якими ми зараз займаємося – розвиток спорту, не тільки боксу, а в ширшому масштабі», – зауважив боксер.
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