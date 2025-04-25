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У Підмосковʼї ліквідовано російського генерала Москалика

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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У Підмосковʼї ліквідовано російського генерала Москалика
Інцидент трапився в мікрорайоні Авіаторів
скріншот з відео

Російського генерала вбило вибуховою хвилею й уражаючими елементами

У Підмосковʼї в місті Балашиха вибухнула автівка. Внаслідок підриву було вбито заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу збройних сил РФ Ярослава Москалика. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Інцидент трапився в мікрорайоні Авіаторів. На місці працює слідчо-оперативна група, яка встановлює причини вибуху.

Російський генерал-майор Ярослав Москалик
Російський генерал-майор Ярослав Москалик
фото: російські ЗМІ
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За попередньо інформацію, причиною вибуху начебто стало загоряння газового балона у салоні. Водночас деякі ЗМІ пишуть, що на машині було встановлено саморобний вибуховий пристрій.

За словами російських ЗМІ, вибухівку було закладено всередині, поруч із газобалонним обладнанням, і активовано дистанційно в момент виходу посадовця з під'їзду.

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Близько 10:40 ранку припаркований біля під'їзду «Фольксваген» здетонував. Російського генерала вбило на місці вибуховою хвилею і уражаючими елементами.

Нагадаємо, 17 грудня 2024 року близько 6:00 ранку на Рязанському проспекті у Москві пролунав потужний вибух. У результаті вибуху загинули генерал-лейтенант військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ Ігор Кирилов та його помічник.

Згодом слідчий комітет РФ офіційно підтвердив, що на Рязанському проспекті в Москві внаслідок вибуху загинув генерал-лейтенант РФ Ігор Кирилов. За фактом загибелі двох військовослужбовців відкрито кримінальне провадження.

Як повідомлялося, 19 квітня 2025 року Повітряні сили ЗСУ завдали успішного удару по місцю, з якого здійснювався запуск ударних БпЛА окупантів у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області.

Раніше аеророзвідники підрозділу «Гюрза» батальйону безпілотних систем спільно з бійцями суміжних підрозділів Сил оборони України виявили та знищили на Торецькому напрямку замаскований бліндаж з росіянами.

До слова, у столиці Росії на території комплексу «Москва-Сіті» сталася пожежа.  

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Теги: окупанти росія

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