Атака на Харків: кількість постраждалих зросла до 45 (фото)

Наслідки вечірньої атаки дронів на Харків

Кількість постраждалих внаслідок вечірнього удару по Харкову зросла до 45. Про це інформує «Главком» з посиланням на очільника місцевої обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Зокрема, 31 людина отримала гостру реакцію на стрес. 14 людей отримали поранення різного ступеня важкості. П'ятеро людей – шпиталізовано до лікарень

Серед постраждалих двоє дітей та вагітна жінка.

Для допомоги потерпілим в Харкові було задіяно 13 бригад екстреної медичної допомоги.

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Нагадаємо, вчора російська армія здійснила масштабну атаку на Харків дронами-камікадзе типу «Герань-2». За інформацією Харківської обласної прокуратури, з 22:00 по 22:30 по місту вдарили щонайменше 16 безпілотників.

Також пошкоджено дві лікарні, щонайменше одне підприємство, багатоквартирні та приватні будинки.

Крім того, під атакою опинилось Дніпро.