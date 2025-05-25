День Києва. Народний артист написав вірш після масованого удару по столиці
У День Києва від нічної атаки на столицю постраждали 11 людей
Український артист і композитор Анатолій Матвійчук після нічної атаки на столицю у ніч на 25 травня написав вірш. Саме сьогодні столиця відзначає День міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку Народного артиста у Facebook.
День Києва...
Святий для серця День.
Дзвінка пора для рідної столиці.
Колись він
Променився від пісень,
І люди йшли привітні й світлолиці.
А нині ти,
Мій Києве ясний,
Рахуєш свіжі рани і руїни,
То ворог – божевільний і страшний
Уперто цілить в серце України.
Йому нестерпно
Розуміти те,
Що ти святими сяєш куполами,
А він – своїми чорними ділами
В історію навіки увійде.
Йому потрібен
Твій небесний шал
Твоя висока незборима сила!
Дніпро-Славутич
І зелені схили!
Без тебе він –
Лише брудний вандал.
Ти, Києве,
Його духовна вісь,
І той, сакральний камінь спотикання.
Об котрий він
Розібється востаннє –
На смерть!
А ти здійматимешся ввись!
Ще буде вдосталь
Віршів і пісень.
Хто нас не зрадив,
Той і стане братом.
І буде ще
Найкращим в світі святом
День Києва –
Святий і мирний день.
Нагадаємо, вночі, 25 травня, Росія масовано атакувала Україну. Під удар «шахедами» та ракетами потрапив Київ. У столиці є пошкодження та постраждалі.
В Голосіївському районі уламки збитого БпЛА пошкодили два житлові будинки, в одному відбулась часткова руйнація. Чотири особи отримали легкі травми.
В Дніпровському районі уламки збитого дрона пошкодили житлове приміщення, поранили цивільного.
В Шевченківському районі в двох локаціях зафіксовані пошкодження внаслідок російської атаки. Без потерпілих, на місцях працюють екстрені служби.
Всього від атаки постраждали 11 жителів Києва, трьох ушпиталили.
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