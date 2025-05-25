День Києва. Народний артист написав вірш після масованого удару по столиці

У День Києва від нічної атаки на столицю постраждали 11 людей

Український артист і композитор Анатолій Матвійчук після нічної атаки на столицю у ніч на 25 травня написав вірш. Саме сьогодні столиця відзначає День міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку Народного артиста у Facebook.

День Києва...

Святий для серця День.

Дзвінка пора для рідної столиці.

Колись він

Променився від пісень,

І люди йшли привітні й світлолиці.

А нині ти,

Мій Києве ясний,

Рахуєш свіжі рани і руїни,

То ворог – божевільний і страшний

Уперто цілить в серце України.

Йому нестерпно

Розуміти те,

Що ти святими сяєш куполами,

А він – своїми чорними ділами

В історію навіки увійде.

Йому потрібен

Твій небесний шал

Твоя висока незборима сила!

Дніпро-Славутич

І зелені схили!

Без тебе він –

Лише брудний вандал.

Ти, Києве,

Його духовна вісь,

І той, сакральний камінь спотикання.

Об котрий він

Розібється востаннє –

На смерть!

А ти здійматимешся ввись!

Ще буде вдосталь

Віршів і пісень.

Хто нас не зрадив,

Той і стане братом.

І буде ще

Найкращим в світі святом

День Києва –

Святий і мирний день.

Нагадаємо, вночі, 25 травня, Росія масовано атакувала Україну. Під удар «шахедами» та ракетами потрапив Київ. У столиці є пошкодження та постраждалі.

В Голосіївському районі уламки збитого БпЛА пошкодили два житлові будинки, в одному відбулась часткова руйнація. Чотири особи отримали легкі травми.

В Дніпровському районі уламки збитого дрона пошкодили житлове приміщення, поранили цивільного.

В Шевченківському районі в двох локаціях зафіксовані пошкодження внаслідок російської атаки. Без потерпілих, на місцях працюють екстрені служби.

Всього від атаки постраждали 11 жителів Києва, трьох ушпиталили.