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Журналісти дізналися, якою була справжня реакція Трампа на операцію «Павутина»

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Журналісти дізналися, якою була справжня реакція Трампа на операцію «Павутина»
Трамп також був вражений тим, що зробили українці, пише Axios
фото: Joshua Sukoff / Shutterstock.com

«Трамп стурбований тим, що цей сценарій завадить його дипломатичній ініціативі щодо переговорів між Україною та Росією»

Президент США Дональд Трамп у приватних розмовах назвав нещодавні українські операції проти об’єктів на території Росії «сильними» та «вважав це крутим». Як передає «Главком», про це повідомляє Axios із посиланням на неназваних довірених осіб Трампа, які переказали слова президента.

Один радник Трампа відзначив: «З міжнародного погляду, чихуахуа завдає реальної шкоди набагато більшому собаці». При цьому, Трамп також сказав людям, з якими він зустрічався останніми днями, що ці атаки, імовірно, підштовхнуть диктатора РФ Володимира Путіна до помсти.

За словами співрозмовника Axios, Трамп стурбований тим, що цей сценарій завадить його дипломатичній ініціативі щодо переговорів між Україною та Росією. «Ми хочемо, щоб ця війна закінчилася. Ми хочемо, щоб вона деескалувалася. Тож якщо Путін у відповідь почне сходити з розуму – так, у президента є занепокоєння», – сказало інше джерело видання.

«Атака безпілотників його не здивувала, бо саме так відбувається, коли війна триває, але він стурбований тим, що це затягне бойові дії. Він хоче, щоб бойові дії припинилися, тому його розчаровує щоразу, коли відбувається подібна атака», – сказав виданню високопоставлений чиновник Білого дому. Попри це, Трамп також був вражений тим, що зробили українці, пише Axios.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України провела операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керував голова СБУ Василь Малюк. Уражено більше 40 ворожих літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3. Ворожій авіації попередньо завдано збитків на більше, ніж 2 млрд доларів.

Окрім авіабази «Бєлая» в Іркутській області РФ також було уражено ворожі аеродроми у Мурманській, Рязанській, Московській та Іванівській областях.

За словами джерел в СБУ, спецоперація «Павутина», внаслідок якої Служба безпеки України уразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готувалася понад півтора року.

Це була одна з найскладніших спецоперацій з логістичної точки зору. Спершу до Росії нелегально переправили FPV-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки. На території РФ дрони заховали під дахами цих конструкцій, розміщених на вантажівках. У потрібний момент дахи відкрили дистанційно, й дрони вирушили до цілей – стратегічних бомбардувальників на військових аеродромах.

До слова, на відео зі спецоперації «Павутина», які оприлюднила Служба безпеки України, видно як Росія і надалі намагається захистити літаки автомобільними шинами. Їх розмістили на крилах та фюзеляжах літаків. Попри те, що таку тактику РФ використовує ще з 2024 року, вона їй не допомогла. «Главком» зібрав пояснення експертів, щоб зрозуміти для чого це окупантам.

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Теги: СБУ війна Дональд Трамп

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