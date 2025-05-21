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«Так більше не буде». Лавров видав нову заяву стосовно перемовин

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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«Так більше не буде». Лавров видав нову заяву стосовно перемовин
Лавров вважає, що перемир’я має на меті «доозброїти Україну»
фото: російські медіа

«Перемир'я – а там подивимося, у процесі врегулювання з Україною більше не буде», – Лавров

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що стратегія безумовного припинення вогню більше не є актуальною для РФ, оскільки вона, нібито, має «доозброїти Україну». Як передає «Главком», про це повідомляють російські медіа із посиланням на виступ Лаврова.

«Перемир'я – а там подивимося, у процесі врегулювання з Україною більше не буде», – сказав Лавров. Він також у зневажливому форматі перерахував європейських лідерів, і заявив, що вони нібито «істерично вимагають» від США приєднатися до антиросійських дій.

Лавров додав, що диктатор РФ Володимир Путін і президент США Дональд Трамп буцімто висловилися «за вироблення параметрів довгострокового миру в Україні», і знову наголосив, що для Росії важливо усунути «першопричини кризи».

Нагадаємо, 19 травня, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Діалог очільників двох країн тривав понад дві години. 

Трамп стверджує, що не запроваджуватиме нових санкцій проти Росії, оскільки вбачає можливість досягнення прогресу в переговорах про припинення війни в Україні. Очільник США заявив, що Путін нібито прагне миру і закінчення війни вже зараз. 

Прессекретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що проєкту меморандуму між Росією та Україною наразі не існує і «не може існувати», оскільки «диявол криється в деталях». За його словами, головним пунктом, який Росія наполегливо формулює у всіх ініціативах щодо закінчення війни, є «усунення першопричин конфлікту».

Зеленський же після розмови з Трампом заявив, що Україна готовиться до нової зустрічі з російською стороною. За словами президента, така зустріч може відбутись в Туреччині, Ватикані або Швейцарії.

До слова, Трамп висловив впевненість в тому, що диктатор Путін прагне миру і закінчення війни, коли ж йому поставили питання щодо останніх атак РФ, то американський лідер відповів: «Він веде війну, війна триває». Водночас президент США заявив, що готовий «відступити» з процесу українсько-російських переговорів, якщо не побачить прогресу.

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Теги: війна Сергій Лавров перемир'я

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