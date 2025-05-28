Сьогодні частина працівників втрачає бронь від мобілізації

28 травня є останнім днем, коли у підприємств зі статусом критично важливих була можливість подати до Мінекономіки документи щодо діяльності філій

Від сьогодні, 28 травня, деяким українцям загрожує втрата бронювання від мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідний лист Мінекономіки №27-11/37509-07 від 19 травня 2025 року.

28 травня є останнім днем, коли у підприємств зі статусом критично важливих була можливість подати до Мінекономіки документи щодо діяльності філій та права власності або оренди в трьох і більше областях.

Ті хто не подав відповідний пакет документів – співробітники лишаються бронювання.

Йдеться про дві ключові групи документів:

витяги з інформаційної системи ДПС про статус розрахунків з бюджетом і фондами по кожному відокремленому підрозділу за період з 1 січня по 30 квітня 2025 року;

документи, що підтверджують право власності або оренди приміщень, у яких працюють філії.

Особливу увагу слід приділити саме філіям і представництвам - щодо головного офісу наразі подавати інформацію не вимагається.

Підприємства, які не виконають вимоги вчасно, можуть втратити статус критично важливих і, відповідно, право на бронювання персоналу.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка дозволяє підприємствам, що обслуговують об’єкти критичної інфраструктури сектору системи життєзабезпечення, бронювати до 75% своїх працівників.