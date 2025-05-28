Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сьогодні частина працівників втрачає бронь від мобілізації

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Сьогодні частина працівників втрачає бронь від мобілізації
Фото: Чернігівський ТЦК

28 травня є останнім днем, коли у підприємств зі статусом критично важливих була можливість подати до Мінекономіки документи щодо діяльності філій

Від сьогодні, 28 травня, деяким українцям загрожує втрата бронювання від мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідний лист Мінекономіки №27-11/37509-07 від 19 травня 2025 року.

28 травня є останнім днем, коли у підприємств зі статусом критично важливих була можливість подати до Мінекономіки документи щодо діяльності філій та права власності або оренди в трьох і більше областях.

Ті хто не подав відповідний пакет документів – співробітники лишаються бронювання.

Йдеться про дві ключові групи документів:

  • витяги з інформаційної системи ДПС про статус розрахунків з бюджетом і фондами по кожному відокремленому підрозділу за період з 1 січня по 30 квітня 2025 року;
  • документи, що підтверджують право власності або оренди приміщень, у яких працюють філії.

Особливу увагу слід приділити саме філіям і представництвам - щодо головного офісу наразі подавати інформацію не вимагається.

Підприємства, які не виконають вимоги вчасно, можуть втратити статус критично важливих і, відповідно, право на бронювання персоналу. 

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка дозволяє підприємствам, що обслуговують об’єкти критичної інфраструктури сектору системи життєзабезпечення, бронювати до 75% своїх працівників.

Читайте також:

Теги: бронювання від мобілізації мобілізація війна окупанти Україна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Причиною розбронювання є дефіцит кадрів у фронтових медичних підрозділах
Яких медиків позбавлятимуть броні? Міноборони опублікувало заяву
30 квiтня, 18:02
В одній із областей з’являться мобільні блокпости
В одній із областей з’являться мобільні блокпости
23 травня, 08:00
Засудили жмеринчанина за ухилення від призову на військову службу
Чоловік отримав три роки в'язниці за ухилення від мобілізації: деталі справи
22 травня, 17:25
Журналіст не уточнив, якою буде його роль у НГУ, зазначивши, що мобілізувався в травні
«Війна потребує рішень». Журналіст Бутусов заявив про мобілізацію до Нацгвардії
21 травня, 21:34
На війну – під примусом бути засудженим? Українці, проти яких заведено карні справи за ухилення від мобілізації, стають до лав ЗСУ
Свято ухилянтів. Коли все вирішується за крок до тюрми Війна і право
21 травня, 10:00
В ході обшуків вилучено медичну документацію військовослужбовців, щодо яких приймалися неправомірні рішення
Прикордонники викрили на корупції голову гарнізонної ВЛК у Києві
21 травня, 08:25
Кухар Ектор Хіменес-Браво показався у військовій формі
«Стану частиною армії». Хіменес-Браво показався у військовій формі
20 травня, 15:59
Михайло Винницький: Навчання в Україні дасть поштовх до подальшої реалізації в житті
Міносвіти дало пораду батькам, які бояться залишати в Україні своїх синів-старшокласників
7 травня, 18:10
У Збройні сили України вступили понад 8,3 тис. засуджених
Мінʼюст повідомив, скільки засуджених можуть долучитися до ЗСУ
7 травня, 14:18

Події в Україні

Втрати ворога станом на 28 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 28 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні частина працівників втрачає бронь від мобілізації
Сьогодні частина працівників втрачає бронь від мобілізації
Україну накриють дощі: прогноз погоди на 28 травня
Україну накриють дощі: прогноз погоди на 28 травня
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 травня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 травня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 28 травня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 28 травня 2025
Обстріл Харківщини, дрони атакували технопарк у Підмосков'ї: головне за ніч
Обстріл Харківщини, дрони атакували технопарк у Підмосков'ї: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
229K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 травня: ситуація на фронті
87K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 травня 2025
62K
Конфлікти цивільних із працівниками ТЦК. ЗСУ зробили жорстку заяву
54K
Анкара допоможе завершити війну: глава МЗС зробив голосну заяву у Москві
44K
Росія визначилася з локацією для нових переговорів
43K
Українці масово купують житло в одній країні за готівку

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
Сьогодні, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua