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Росія розробила нову тактику атак дронами – Ігнат

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Росія розробила нову тактику атак дронами – Ігнат
фото: Нацполіція

РФ все частіше влаштовують групові нальоти дронів одночасно на один населений пункт чи об'єкт

Росіяни постійно змінюють маршрути дронів і намагаються пускати їх на великих висотах. Про це «РБК-Україна» повідомив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає «Главком».

«Тактика росіян зараз зводиться до того, що вони постійно змінюють маршрути БПЛА і намагаються пускати їх на великих висотах – понад 2 км від землі і далі пікірують вниз безпосередньо на сам об'єкт. На такій висоті вони стають більш видними для наших радарів, але недосяжними для стрілецької зброї, крупнокаліберних кулеметів і мобільних вогневих груп», – каже він.

Ще одна тенденція, до якої вдається РФ, це те, що окупанти влаштовують групові нальоти дронів одночасно на один населений пункт чи об'єкт, як це, наприклад, було в ніч на понеділок у Старокостянтинові Хмельницької області. Саме туди був спрямований основний акцент їхньої атаки.

Крім того, росіяни разом з ударними БпЛА типу «шахед» / «герань» запускають значну частку дронів-імітаторів без боєзаряду – «пародія». Це, за задумом ворога, має посилити навантаження на нашу ППО. Під час останніх атак, за словами Ігната, пропорція між ударними БПЛА та хибними дронами «пародіями» складала приблизно 60 на 40: 60% – справжніх, 40% хибних.

«З одного боку, вони хочуть у такий спосіб впливати на настрої та моральний стан українців. Маючи ресурси, вони нарощують своє виробництво та можливості з запуску БПЛА – як ударних типів, так і дронів-імітаторів. Дві ночі поспіль вони випускали рекордну кількість цих безпілотних літальних апаратів. Проте це робиться не лише для залякування – вони хочуть також і вразити цілі своїх ударів – той чи інший об'єкт. У переліку цих об'єктів можуть бути і оборонні підприємства, критична інфраструктура та стратегічні державні об’єкти», – додав Ігнат.

Нагадаємо, російські терористи здійснили один із найбільших ударів безпілотників та ракет у війні проти України в ніч з 25 на 26 травня.

ISW продовжує оцінювати, що Росія залишається відданою вимогам, які є нічим іншим, як повною капітуляцією України, і що Росія продовжуватиме досягати цієї мети доти, доки Путін вірить, що Росія може військово перемогти Україну. ISW також продовжує оцінювати, що російський уряд і військові готуються до можливого майбутнього конфлікту з НАТО.

Також «Главком» писав, чому РФ запускає за один раз не більше 50-60 ракет.

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Теги: росія окупанти війна Юрій Ігнат дрон

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