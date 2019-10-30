З’явилися нові підтвердження купівлі Росією чемпіонату світу 2018 року



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Росіяни мали досьє з варіантами впливу на кожного чиновника ФІФА

З’явилися нові підтвердження ймовірної купівлі Росією права на проведення чемпіонату світу з футболу 2018 року. У телеграм-каналі Black Mirror опублікували інформацію про досьє в оргкомітету «Росія-2018», у якому зазначалися можливі варіанти впливу при голосуванні на кожного чиновника ФІФА.

Цю інформацію отримали зі зламаної електронної переписки колишнього очільника департаменту культури Москви Сєргєя Капкова. У січні 2010 року заступник очільника оргкомітету «Росія-2018» Алєксандр Джорджадзе відправив кільком підлеглим, серед яких був і Капков, лист з темою «досьє на чиновників ФІФА».

У листі роз’яснювалося, якими саме методами можна домагатися сприяння при голосуванні від кожного зазначеного чиновника ФІФА.

Зокрема зазначалося, що на Франца Беккенбауера можна вплинути шляхом надання щедрої винагороди за консультаційні послуги його радника. На тодішнього президента УЄФА Мішеля Платіні можна було вплинути через великих комерційних партнерів УЄФА. Одним з таких партнерів саме був російський «Газпром».

У підсумку Росія таки отримала право на проведення ЧС-2018 року.