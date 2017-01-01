Емоційна й історична перемога «Шахтаря» над «Манчестер Сіті» у Харкові: як це було (фотогалерея)

До Вашої уваги світлини з поєдинку Ліги чемпіонів у Харкові

У середу, 6 грудня, відбулися заключні матчі 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, де головна увага українських вболівальників була прикута до матчу групи F. Тут вирішувалася подальша доля донецького «Шахтаря» у єврокубках: Ліга чемпіонів або ж Ліги Європи. Для виходу у плей-офф Ліги чемпіонів донецькому клубу мінімум потрібно



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До Вашої уваги світлини з поєдинку Ліги чемпіонів у Харкові

У середу, 6 грудня, відбулися заключні матчі 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, де головна увага українських вболівальників була прикута до матчу групи F.

Тут вирішувалася подальша доля донецького «Шахтаря» у єврокубках: Ліга чемпіонів або ж Ліги Європи.

Для виходу у плей-офф Ліги чемпіонів донецькому клубу мінімум потрібно було не програли іменитому «Манчестер Сіті», який вже вирішив свої турнірні завдання у груповому етапі.

Але «гірники» не тільки не програли, а й зуміли завдати поразки іменитому колективу Пепа Гвардіоли.

У першому таймі відзначилися Бернард та Ісмаїлі, і цей рахунок донеччани тримали до компенсованого часу другого тайму.

Гол з пенальті від Агуеро нічого не змінив – «Шахтар» виграв і з другого місця вийшов в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

До Вашої уваги фотогалерея з поєдинку у Харкові: