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    Емоційна й історична перемога «Шахтаря» над «Манчестер Сіті» у Харкові: як це було (фотогалерея)

    До Вашої уваги світлини з поєдинку Ліги чемпіонів у Харкові
    У середу, 6 грудня, відбулися заключні матчі 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, де головна увага українських вболівальників була прикута до матчу групи F. Тут вирішувалася подальша доля донецького «Шахтаря» у єврокубках: Ліга чемпіонів або ж Ліги Європи. Для виходу у плей-офф Ліги чемпіонів донецькому клубу мінімум потрібно
    • Сьогодні, 07:07
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    До Вашої уваги світлини з поєдинку Ліги чемпіонів у Харкові

    У середу, 6 грудня, відбулися заключні матчі 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, де головна увага українських вболівальників була прикута до матчу групи F.

    Тут вирішувалася подальша доля донецького «Шахтаря» у єврокубках: Ліга чемпіонів або ж Ліги Європи.

    Для виходу у плей-офф Ліги чемпіонів донецькому клубу мінімум потрібно було не програли іменитому «Манчестер Сіті», який вже вирішив свої турнірні завдання у груповому етапі.

    Але «гірники» не тільки не програли, а й зуміли завдати поразки іменитому колективу Пепа Гвардіоли.

    У першому таймі відзначилися Бернард та Ісмаїлі, і цей рахунок донеччани тримали до компенсованого часу другого тайму.

    Гол з пенальті від Агуеро нічого не змінив – «Шахтар» виграв і з другого місця вийшов в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

    До Вашої уваги фотогалерея з поєдинку у Харкові:

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    Емоційна й історична перемога «Шахтаря» над «Манчестер Сіті» у Харкові: як це було (фотогалерея)
    Емоційна й історична перемога «Шахтаря» над «Манчестер Сіті» у Харкові: як це було (фотогалерея)
    Емоційна й історична перемога «Шахтаря» над «Манчестер Сіті» у Харкові: як це було (фотогалерея)
    Емоційна й історична перемога «Шахтаря» над «Манчестер Сіті» у Харкові: як це було (фотогалерея)
    Емоційна й історична перемога «Шахтаря» над «Манчестер Сіті» у Харкові: як це було (фотогалерея)
    Емоційна й історична перемога «Шахтаря» над «Манчестер Сіті» у Харкові: як це було (фотогалерея)
    Емоційна й історична перемога «Шахтаря» над «Манчестер Сіті» у Харкові: як це було (фотогалерея)
    Емоційна й історична перемога «Шахтаря» над «Манчестер Сіті» у Харкові: як це було (фотогалерея)
    Емоційна й історична перемога «Шахтаря» над «Манчестер Сіті» у Харкові: як це було (фотогалерея)
    Емоційна й історична перемога «Шахтаря» над «Манчестер Сіті» у Харкові: як це було (фотогалерея)
    Емоційна й історична перемога «Шахтаря» над «Манчестер Сіті» у Харкові: як це було (фотогалерея)
    Емоційна й історична перемога «Шахтаря» над «Манчестер Сіті» у Харкові: як це було (фотогалерея)
    Емоційна й історична перемога «Шахтаря» над «Манчестер Сіті» у Харкові: як це було (фотогалерея)
    Емоційна й історична перемога «Шахтаря» над «Манчестер Сіті» у Харкові: як це було (фотогалерея)
    Емоційна й історична перемога «Шахтаря» над «Манчестер Сіті» у Харкові: як це було (фотогалерея)
    Емоційна й історична перемога «Шахтаря» над «Манчестер Сіті» у Харкові: як це було (фотогалерея)
    Емоційна й історична перемога «Шахтаря» над «Манчестер Сіті» у Харкові: як це було (фотогалерея)
    Емоційна й історична перемога «Шахтаря» над «Манчестер Сіті» у Харкові: як це було (фотогалерея)
    Емоційна й історична перемога «Шахтаря» над «Манчестер Сіті» у Харкові: як це було (фотогалерея)
    Емоційна й історична перемога «Шахтаря» над «Манчестер Сіті» у Харкові: як це було (фотогалерея)
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