Вечір на чернігівському стадіоні імені Гагаріна був далеко не теплим, але глядачі влаштували аншлаг

Київське «Динамо» у непростому поєдинку обіграло «Десну» в 1/4 фіналу Кубку України сезону-2017/18. Чернігівський клуб ретельно готувався до цього матчу. Зокрема, їм навіть вдалося підготувати належний газон як для такої пізньої пори. Але вже за кілька годин до стартовому свистка пішов сніг. Очевидно, до такого у



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Вечір на чернігівському стадіоні імені Гагаріна був далеко не теплим, але глядачі влаштували аншлаг

Київське «Динамо» у непростому поєдинку обіграло «Десну» в 1/4 фіналу Кубку України сезону-2017/18.

Чернігівський клуб ретельно готувався до цього матчу.

Зокрема, їм навіть вдалося підготувати належний газон як для такої пізньої пори.

Але вже за кілька годин до стартовому свистка пішов сніг. Очевидно, до такого у «Десні» не були готові, адже не зуміли залучити серйозні сили, щоби прибрати білий «покрив».

У підсумку футболісти обох команд змушені були грати на снігу.

Краще це на такому полі вийшло у гостей зі столиці, які перемогли з рахунком 2:0.

Та і «Десні» вдалося попсувати нерви гранду, однак забити за правилами так і не зуміла.

До Вашої уваги фоторепортаж з матчу: