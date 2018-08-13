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    Фото

    На чому їздять пілоти Формули-1 за межами гоночних трас. Фотогалерея службових машин

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    На чому їздять пілоти Формули-1 за межами гоночних трас. Фотогалерея службових машин

    Як виглядають службові машини гонщиків Формули-1

    Завжди було цікаво дізнатися, на чому ж їздять гонщики Формули-1 у звичайному житті.

    Звичайно, більшість із них отримують службові машини, адже по всьому світу возити власні машини ніхто не буде.

    До вашої уваги пропонується галерея зі службовими машинами, які гонщики Формули-1 отримують під час Гран Прі.

    Отже, дивимось на парк службових авто:

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    Байк Льюїса Хемілтона
    Класичний байк Себастьяна Феттеля
    Службове авто Себастьяна Феттеля
    Службове авто Валттері Боттаса
    Службове авто Кімі Райкконена
    Службова машина Даніеля Ріккардо
    Аналогічна машина Макса Ферстаппена
    Службове авто Ніко Хюлькенберга
    Службове авто Кевіна Магнуссена
    Службове авто Ромена Грожана
    Службове авто Фернандо Алонсо
    Службове авто Серхіо Переса
    Службове авто Естебана Окона
    Службове авто П'єра Гаслі
    Службове авто Брендона Гартлі
    Службове авто Шарля Леклера
    Службове авто Маркуса Ерікссона
    Службове авто Ленса Стролла
    Службове авто Сергія Сироткіна
    Усі фото: Motorsport Hungary

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    Джерело: ua.motorsport.com

    машини Автоспорт Формула-1
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