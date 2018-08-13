На чому їздять пілоти Формули-1 за межами гоночних трас. Фотогалерея службових машин



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Як виглядають службові машини гонщиків Формули-1

Завжди було цікаво дізнатися, на чому ж їздять гонщики Формули-1 у звичайному житті.

Звичайно, більшість із них отримують службові машини, адже по всьому світу возити власні машини ніхто не буде.

До вашої уваги пропонується галерея зі службовими машинами, які гонщики Формули-1 отримують під час Гран Прі.

Отже, дивимось на парк службових авто:

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Джерело: ua.motorsport.com