Вона виглядає неймовірно і після народження двох дітей. Ефектні фото дружини Сергія Реброва



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До Вашої уваги найкращі світлини Анни Ребрової

Зовсім недавно стало відомо, що екс-тренер київського «Динамо» Сергій Ребров може відправиться працювати у польську «Легію».

Звичайно, якщо колишній нападник збірної України все-таки переїде до Варшави, то забере із собою і красуню-дружину Анну.

Дружина Реброва вже подарувала йому двох синів – Микиту й Олександра.

І при цьому вони знаходиться у відмінній формі, у чому можна переконатися зі світлин:

Нагадаємо, Ребров спростував чутки про повернення у «Динамо», назвавши їх нісенітницею.

Зауважимо, Жан-Клоду Ван Дамму та Стівену Сігалу пропонують провести бій в межах UFC.

Джерело: xsport.ua