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    Вона виглядає неймовірно і після народження двох дітей. Ефектні фото дружини Сергія Реброва

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    Вона виглядає неймовірно і після народження двох дітей. Ефектні фото дружини Сергія Реброва

    До Вашої уваги найкращі світлини Анни Ребрової

    Зовсім недавно стало відомо, що екс-тренер київського «Динамо» Сергій Ребров може відправиться працювати у польську «Легію».

    Звичайно, якщо колишній нападник збірної України все-таки переїде до Варшави, то забере із собою і красуню-дружину Анну.

    Дружина Реброва вже подарувала йому двох синів – Микиту й Олександра.

    І при цьому вони знаходиться у відмінній формі, у чому можна переконатися зі світлин:

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    Вона виглядає неймовірно і після народження двох дітей. Ефектні фото дружини Сергія Реброва
    Вона виглядає неймовірно і після народження двох дітей. Ефектні фото дружини Сергія Реброва
    Вона виглядає неймовірно і після народження двох дітей. Ефектні фото дружини Сергія Реброва
    Вона виглядає неймовірно і після народження двох дітей. Ефектні фото дружини Сергія Реброва
    Вона виглядає неймовірно і після народження двох дітей. Ефектні фото дружини Сергія Реброва
    Вона виглядає неймовірно і після народження двох дітей. Ефектні фото дружини Сергія Реброва
    Вона виглядає неймовірно і після народження двох дітей. Ефектні фото дружини Сергія Реброва
    Вона виглядає неймовірно і після народження двох дітей. Ефектні фото дружини Сергія Реброва
    Вона виглядає неймовірно і після народження двох дітей. Ефектні фото дружини Сергія Реброва
    Вона виглядає неймовірно і після народження двох дітей. Ефектні фото дружини Сергія Реброва
    Вона виглядає неймовірно і після народження двох дітей. Ефектні фото дружини Сергія Реброва
    Вона виглядає неймовірно і після народження двох дітей. Ефектні фото дружини Сергія Реброва
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    Нагадаємо, Ребров спростував чутки про повернення у «Динамо», назвавши їх нісенітницею.

    Зауважимо, Жан-Клоду Ван Дамму та Стівену Сігалу пропонують провести бій в межах UFC.

    Джерело: xsport.ua

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