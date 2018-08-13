Вона виглядає неймовірно і після народження двох дітей. Ефектні фото дружини Сергія Реброва
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До Вашої уваги найкращі світлини Анни Ребрової
Зовсім недавно стало відомо, що екс-тренер київського «Динамо» Сергій Ребров може відправиться працювати у польську «Легію».
Звичайно, якщо колишній нападник збірної України все-таки переїде до Варшави, то забере із собою і красуню-дружину Анну.
Дружина Реброва вже подарувала йому двох синів – Микиту й Олександра.
І при цьому вони знаходиться у відмінній формі, у чому можна переконатися зі світлин:
Усі фото з Instagram
Нагадаємо, Ребров спростував чутки про повернення у «Динамо», назвавши їх нісенітницею.
Зауважимо, Жан-Клоду Ван Дамму та Стівену Сігалу пропонують провести бій в межах UFC.
Джерело: xsport.ua