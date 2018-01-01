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    Навантаження зростають. «Динамо» продовжує готуватися до другої частини сезону

    На другий день свого перебування в Іспанії на динамівців чекав повноцінний тренувальний день із двома заняттями у Футбольному центрі Марбельї
    Зокрема, роботу в загальній групі розпочав Дерліс Гонсалес. Натомість, за індивідуальною програмою займався капітан «біло-синіх» Сергій Сидорчук, який продовжує відновлюватися після важкої травми. [GALLERY_BLOCK] Ранкове тренування було спрямоване на роботу з м’ячем та витривалість гравців. [READ_MORE] Найбільш цікавим
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    &laquo;Динамо&raquo; в Іспанії готується до другої частини сезону
    «Динамо» в Іспанії готується до другої частини сезону

    На другий день свого перебування в Іспанії на динамівців чекав повноцінний тренувальний день із двома заняттями у Футбольному центрі Марбельї

    Зокрема, роботу в загальній групі розпочав Дерліс Гонсалес. Натомість, за індивідуальною програмою займався капітан «біло-синіх» Сергій Сидорчук, який продовжує відновлюватися після важкої травми.

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    Навантаження зростають. «Динамо» продовжує готуватися до другої частини сезону
    Навантаження зростають. «Динамо» продовжує готуватися до другої частини сезону
    Навантаження зростають. «Динамо» продовжує готуватися до другої частини сезону
    Навантаження зростають. «Динамо» продовжує готуватися до другої частини сезону
    Навантаження зростають. «Динамо» продовжує готуватися до другої частини сезону
    Навантаження зростають. «Динамо» продовжує готуватися до другої частини сезону
    Навантаження зростають. «Динамо» продовжує готуватися до другої частини сезону
    Навантаження зростають. «Динамо» продовжує готуватися до другої частини сезону
    Навантаження зростають. «Динамо» продовжує готуватися до другої частини сезону
    Навантаження зростають. «Динамо» продовжує готуватися до другої частини сезону
    Навантаження зростають. «Динамо» продовжує готуватися до другої частини сезону
    Навантаження зростають. «Динамо» продовжує готуватися до другої частини сезону
    Навантаження зростають. «Динамо» продовжує готуватися до другої частини сезону
    Навантаження зростають. «Динамо» продовжує готуватися до другої частини сезону
    Навантаження зростають. «Динамо» продовжує готуватися до другої частини сезону
    Навантаження зростають. «Динамо» продовжує готуватися до другої частини сезону
    Навантаження зростають. «Динамо» продовжує готуватися до другої частини сезону
    Навантаження зростають. «Динамо» продовжує готуватися до другої частини сезону
    Навантаження зростають. «Динамо» продовжує готуватися до другої частини сезону
    Навантаження зростають. «Динамо» продовжує готуватися до другої частини сезону
    Навантаження зростають. «Динамо» продовжує готуватися до другої частини сезону
    Навантаження зростають. «Динамо» продовжує готуватися до другої частини сезону
    Навантаження зростають. «Динамо» продовжує готуватися до другої частини сезону
    Навантаження зростають. «Динамо» продовжує готуватися до другої частини сезону
    Навантаження зростають. «Динамо» продовжує готуватися до другої частини сезону
    Навантаження зростають. «Динамо» продовжує готуватися до другої частини сезону

    Ранкове тренування було спрямоване на роботу з м’ячем та витривалість гравців.

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    Найбільш цікавим завданням під час ранкового заняття був біп-тест, або як його ще називають тест Йо-йо. Вишикувавшись в одну шеренгу, футболісти повинні були пробігти від однієї мітки до іншої і назад. Відстань між мітками становила 20 метрів.

    Під час вечірнього тренування Олександр Хацкевич приділив більше уваги своїм підопічним грі з м’ячем. Гравці відпрацьовували різноманітні вправи на контроль м’яча, а тренерський штаб давав настанови по правильній організації під час атакувальних та оборонних дій. 

    Читайте також: Як «Динамо» в Іспанії готується до другої частини сезону. Фотогалерея

    Джерело: fcdynamo.kiev.ua

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