Навантаження зростають. «Динамо» продовжує готуватися до другої частини сезону
- Сьогодні, 16:21
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На другий день свого перебування в Іспанії на динамівців чекав повноцінний тренувальний день із двома заняттями у Футбольному центрі Марбельї
Зокрема, роботу в загальній групі розпочав Дерліс Гонсалес. Натомість, за індивідуальною програмою займався капітан «біло-синіх» Сергій Сидорчук, який продовжує відновлюватися після важкої травми.
Ранкове тренування було спрямоване на роботу з м’ячем та витривалість гравців.
Найбільш цікавим завданням під час ранкового заняття був біп-тест, або як його ще називають тест Йо-йо. Вишикувавшись в одну шеренгу, футболісти повинні були пробігти від однієї мітки до іншої і назад. Відстань між мітками становила 20 метрів.
Під час вечірнього тренування Олександр Хацкевич приділив більше уваги своїм підопічним грі з м’ячем. Гравці відпрацьовували різноманітні вправи на контроль м’яча, а тренерський штаб давав настанови по правильній організації під час атакувальних та оборонних дій.
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Джерело: fcdynamo.kiev.ua