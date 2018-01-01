Навантаження зростають. «Динамо» продовжує готуватися до другої частини сезону

На другий день свого перебування в Іспанії на динамівців чекав повноцінний тренувальний день із двома заняттями у Футбольному центрі Марбельї

Зокрема, роботу в загальній групі розпочав Дерліс Гонсалес. Натомість, за індивідуальною програмою займався капітан «біло-синіх» Сергій Сидорчук, який продовжує відновлюватися після важкої травми. [GALLERY_BLOCK] Ранкове тренування було спрямоване на роботу з м’ячем та витривалість гравців. [READ_MORE] Найбільш цікавим



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«Динамо» в Іспанії готується до другої частини сезону

На другий день свого перебування в Іспанії на динамівців чекав повноцінний тренувальний день із двома заняттями у Футбольному центрі Марбельї

Зокрема, роботу в загальній групі розпочав Дерліс Гонсалес. Натомість, за індивідуальною програмою займався капітан «біло-синіх» Сергій Сидорчук, який продовжує відновлюватися після важкої травми.

Ранкове тренування було спрямоване на роботу з м’ячем та витривалість гравців.

Найбільш цікавим завданням під час ранкового заняття був біп-тест, або як його ще називають тест Йо-йо. Вишикувавшись в одну шеренгу, футболісти повинні були пробігти від однієї мітки до іншої і назад. Відстань між мітками становила 20 метрів.

Під час вечірнього тренування Олександр Хацкевич приділив більше уваги своїм підопічним грі з м’ячем. Гравці відпрацьовували різноманітні вправи на контроль м’яча, а тренерський штаб давав настанови по правильній організації під час атакувальних та оборонних дій.

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Джерело: fcdynamo.kiev.ua