Офіційна фотосесія гравця НБА Олексія Леня в формі збірної України



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Лень разом з захисником «Лейкерс» Святославом Михайлюком вже 14 вересня зіграє у складі збірної України у Києві

Новачок клубу НБА «Атланта Гокс» та центровий збірної України Олексій Лень днями прибув до Києва та вже готовий допомогти команді в найближчих матчах кваліфікації до Чемпіонату світу-2019.

Уже відбулася офіційна фотосесія Леня в екіпіруванні збірної України.

Нагадаємо, Олексій Лень разом з захисником «Лейкерс» Святославом Михайлюком допоможуть збірній України в найближчих матчах кваліфікації чемпіонату світу в Києві проти Іспанії (14 вересня) та на виїзді проти Чорногорії (17 вересня).