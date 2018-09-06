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    Офіційна фотосесія гравця НБА Олексія Леня в формі збірної України

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    Офіційна фотосесія гравця НБА Олексія Леня в формі збірної України

    Лень разом з захисником «Лейкерс» Святославом Михайлюком вже 14 вересня зіграє у складі збірної України у Києві

    Новачок клубу НБА «Атланта Гокс» та центровий збірної України Олексій Лень днями прибув до Києва та вже готовий допомогти команді в найближчих матчах кваліфікації до Чемпіонату світу-2019.

    Уже відбулася офіційна фотосесія Леня в екіпіруванні збірної України.

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    Офіційна фотосесія гравця НБА Олексія Леня в формі збірної України
    Офіційна фотосесія гравця НБА Олексія Леня в формі збірної України
    Офіційна фотосесія гравця НБА Олексія Леня в формі збірної України
    Офіційна фотосесія гравця НБА Олексія Леня в формі збірної України
    Офіційна фотосесія гравця НБА Олексія Леня в формі збірної України
    Офіційна фотосесія гравця НБА Олексія Леня в формі збірної України
    Офіційна фотосесія гравця НБА Олексія Леня в формі збірної України
    Офіційна фотосесія гравця НБА Олексія Леня в формі збірної України
    Офіційна фотосесія гравця НБА Олексія Леня в формі збірної України
    Офіційна фотосесія гравця НБА Олексія Леня в формі збірної України
    Офіційна фотосесія гравця НБА Олексія Леня в формі збірної України
    Офіційна фотосесія гравця НБА Олексія Леня в формі збірної України
    Офіційна фотосесія гравця НБА Олексія Леня в формі збірної України
    Офіційна фотосесія гравця НБА Олексія Леня в формі збірної України
    Офіційна фотосесія гравця НБА Олексія Леня в формі збірної України
    Офіційна фотосесія гравця НБА Олексія Леня в формі збірної України
    Офіційна фотосесія гравця НБА Олексія Леня в формі збірної України
    Офіційна фотосесія гравця НБА Олексія Леня в формі збірної України
    Офіційна фотосесія гравця НБА Олексія Леня в формі збірної України
    Офіційна фотосесія гравця НБА Олексія Леня в формі збірної України

    Нагадаємо, Олексій Лень разом з захисником «Лейкерс» Святославом Михайлюком допоможуть збірній України в найближчих матчах кваліфікації чемпіонату світу в Києві проти Іспанії (14 вересня) та на виїзді проти Чорногорії (17 вересня). 

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