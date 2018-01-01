Паралімпійська спортсменка знялася у відвертій фотосесії, щоб надихнути інших жінок (фотогалерея)

Американка Бренна Гакабі сподівається, що такий досвід додасть сил жінкам, адже кожен повинен відчувати себе сексуальним

Американка Бренна Гакабі стала першою паралімпійською спортсменкою в історії, яка зважилася позувати у досить відвертій бікіні-фотосесії відомого спортивному журналу Sport Illustrated. За її словами, вона сподівається, що такий досвід додасть сил жінкам, адже кожен повинен відчувати себе сексуальним. «І неважливо, як виглядає твоє тіло, ти



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Американка Бренна Гакабі сподівається, що такий досвід додасть сил жінкам, адже кожен повинен відчувати себе сексуальним

Американка Бренна Гакабі стала першою паралімпійською спортсменкою в історії, яка зважилася позувати у досить відвертій бікіні-фотосесії відомого спортивному журналу Sport Illustrated.

За її словами, вона сподівається, що такий досвід додасть сил жінкам, адже кожен повинен відчувати себе сексуальним.

«І неважливо, як виглядає твоє тіло, ти просто повинен розуміти, що виглядаєш добре. Повірте мені, у вас немає жодних причин відчувати себе погано у власному тілі», - пояснила вона.

Бренна додала, що ніколи не вважала себе сексуальною, а поки не народилася її дочка Ліла, спортсменка взагалі не носила купальники без шортів.

У 2010 році у Гакабі виявили остеосаркому (рак кісток), внаслідок чого дівчині ампутували ногу. Тепер же, у свої 22 роки сноубордистка ставала чемпіонкою світу, а у березні візьме участь у Паралімпійських іграх.

«Коли я була підлітком, я постійно носила шорти поверх купальника. Ніколи не знімала свій протез, коли навколо були люди. Я боялася громадської думки. Але з народженням дочки я зрозуміла, що моє тіло – особливий сильний інструмент, який допомагає мені набиратися життєвого досвіду», - пояснила спортсменка.