  1. Головна
  2. Спорт
  3. Фото
    Фото

    Перша поразка від албанського клубу: як «Динамо» програло «Скендербеу». Фоторепортаж

    До Вашої уваги фото з матчу, який вце-чемпіон України несподівано програв
    У четвер, 23 листопада, київське «Динамо» зазнало несподіваної поразки у матчі 5-го туру Ліги Європи сезону-2017/18. Підопічні Олександра Хацкевича гостювали в албанського «Скендербеу». Мало хто вірив, що господарям вдасться відібрати очки у гостей зі столиці України, але ті не тільки відібрали очки, а і зуміли здобути
    • 24 Листопада, 08:07
    • Розсилка

    До Вашої уваги фото з матчу, який вце-чемпіон України несподівано програв

    У четвер, 23 листопада, київське «Динамо» зазнало несподіваної поразки у матчі 5-го туру Ліги Європи сезону-2017/18.

    Підопічні Олександра Хацкевича гостювали в албанського «Скендербеу».

    Мало хто вірив, що господарям вдасться відібрати очки у гостей зі столиці України, але ті не тільки відібрали очки, а і зуміли здобути перемогу.

    Щоправда, ця звитяга нічого «Скендербеу» не принесла, крім грошових виплат. Адже «Партизан» також виграв і став другим учасником плей-офф від групи B.

    Щодо «Динамо», то кияни зберігають хороші шанси на перше місце у групі. Для цього їм потрібно не програти в останньому турі на початку грудня белградському клубу вдома.

    А у цьому матчі «біло-сині» програли, хоча і вели у рахунку 1:0. У компенсований час кияни відіграли один м’яч, але поступилися 2:3.

    До Вашої уваги фото з матчу:

    1 з 23
    на весь екран згорнути
    Перша поразка від албанського клубу: як «Динамо» програло «Скендербеу». Фоторепортаж
    Перша поразка від албанського клубу: як «Динамо» програло «Скендербеу». Фоторепортаж
    Перша поразка від албанського клубу: як «Динамо» програло «Скендербеу». Фоторепортаж
    Перша поразка від албанського клубу: як «Динамо» програло «Скендербеу». Фоторепортаж
    Перша поразка від албанського клубу: як «Динамо» програло «Скендербеу». Фоторепортаж
    Перша поразка від албанського клубу: як «Динамо» програло «Скендербеу». Фоторепортаж
    Перша поразка від албанського клубу: як «Динамо» програло «Скендербеу». Фоторепортаж
    Перша поразка від албанського клубу: як «Динамо» програло «Скендербеу». Фоторепортаж
    Перша поразка від албанського клубу: як «Динамо» програло «Скендербеу». Фоторепортаж
    Перша поразка від албанського клубу: як «Динамо» програло «Скендербеу». Фоторепортаж
    Перша поразка від албанського клубу: як «Динамо» програло «Скендербеу». Фоторепортаж
    Перша поразка від албанського клубу: як «Динамо» програло «Скендербеу». Фоторепортаж
    Перша поразка від албанського клубу: як «Динамо» програло «Скендербеу». Фоторепортаж
    Перша поразка від албанського клубу: як «Динамо» програло «Скендербеу». Фоторепортаж
    Перша поразка від албанського клубу: як «Динамо» програло «Скендербеу». Фоторепортаж
    Перша поразка від албанського клубу: як «Динамо» програло «Скендербеу». Фоторепортаж
    Перша поразка від албанського клубу: як «Динамо» програло «Скендербеу». Фоторепортаж
    Перша поразка від албанського клубу: як «Динамо» програло «Скендербеу». Фоторепортаж
    Перша поразка від албанського клубу: як «Динамо» програло «Скендербеу». Фоторепортаж
    Перша поразка від албанського клубу: як «Динамо» програло «Скендербеу». Фоторепортаж
    Перша поразка від албанського клубу: як «Динамо» програло «Скендербеу». Фоторепортаж
    Перша поразка від албанського клубу: як «Динамо» програло «Скендербеу». Фоторепортаж
    Фото ФК «Скендербеу» та ФК «Динамо»

    НОВИНИ ФУТБОЛУ «Динамо» Ліга Європи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ