До Вашої уваги фото з матчу, який вце-чемпіон України несподівано програв

У четвер, 23 листопада, київське «Динамо» зазнало несподіваної поразки у матчі 5-го туру Ліги Європи сезону-2017/18. Підопічні Олександра Хацкевича гостювали в албанського «Скендербеу». Мало хто вірив, що господарям вдасться відібрати очки у гостей зі столиці України, але ті не тільки відібрали очки, а і зуміли здобути



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До Вашої уваги фото з матчу, який вце-чемпіон України несподівано програв

У четвер, 23 листопада, київське «Динамо» зазнало несподіваної поразки у матчі 5-го туру Ліги Європи сезону-2017/18.

Підопічні Олександра Хацкевича гостювали в албанського «Скендербеу».

Мало хто вірив, що господарям вдасться відібрати очки у гостей зі столиці України, але ті не тільки відібрали очки, а і зуміли здобути перемогу.

Щоправда, ця звитяга нічого «Скендербеу» не принесла, крім грошових виплат. Адже «Партизан» також виграв і став другим учасником плей-офф від групи B.

Щодо «Динамо», то кияни зберігають хороші шанси на перше місце у групі. Для цього їм потрібно не програти в останньому турі на початку грудня белградському клубу вдома.

А у цьому матчі «біло-сині» програли, хоча і вели у рахунку 1:0. У компенсований час кияни відіграли один м’яч, але поступилися 2:3.

До Вашої уваги фото з матчу: