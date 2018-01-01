Роману Зозулі новий спонсор «Альбасете» виділив елітний автомобіль (фото)
- Сьогодні, 08:34
-
Розсилка
Український футболіст став першим у команді, хто отримав нову машину
Українському нападнику «Альбасете» Роману Зозулі офіційний спонсор клубу виділив новий автомобіль.
Про це повідомляється на офіційному сайті іспанської команди.
Спонсор команди – компанія з продажу автомобілів – і клуб підписали договір.
Згідно з цим договором, спонсор забезпечить футболістів команди автомобілями.
На підписання цього договору керівництво «Альбасете» вирішило взяти саме Романа Зозулю.
На базу українець уже повертався на новенькому BMW, ставши таким чином першим гравцем команди, якому новий спонсор виділив автівку.
Нагадаємо, клуб Зозулі відмовився продавати українця у чемпіонат Німеччини.