Роману Зозулі новий спонсор «Альбасете» виділив елітний автомобіль (фото)

Український футболіст став першим у команді, хто отримав нову машину

Українському нападнику «Альбасете» Роману Зозулі офіційний спонсор клубу виділив новий автомобіль. Про це повідомляється на офіційному сайті іспанської команди. Спонсор команди – компанія з продажу автомобілів – і клуб підписали договір. Згідно з цим договором, спонсор забезпечить футболістів команди автомобілями. На