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    Українські тенісистки дали бій австралійкам в Кубку Федерації. Фотогалерея

    Юна Марта Костюк у двох партіях обіграла тенісистку з ТОП-30 Дар’ю Гаврилову
    У Канберрі на трав'яному корті стартував матч першого раунду Другої Світової групи Кубка Федерації між збірними України та Австралії. У першому матчі Людмила Кіченок, яка не входить навіть в топ-800 рейтингу WTA, ледь не шокувала місцеву публіку в матчі з першою ракеткою Австралії Барті. Українка виграла перший сет, але в подальшому хід матчу
    • Сьогодні, 13:36
    • Розсилка
    Марта Костюк
    Марта Костюк

    Юна Марта Костюк у двох партіях обіграла тенісистку з ТОП-30 Дар’ю Гаврилову

    У Канберрі на трав'яному корті стартував матч першого раунду Другої Світової групи Кубка Федерації між збірними України та Австралії.

    У першому матчі Людмила Кіченок, яка не входить навіть в топ-800 рейтингу WTA, ледь не шокувала місцеву публіку в матчі з першою ракеткою Австралії Барті. Українка виграла перший сет, але в подальшому хід матчу проходив під диктовку місцевої тенісистки.

    Марта Костюк свій шлях в Кубку Федерації почала не менше грандіозно, ніж проходив її нещодавній дебют на Australian Open. Юна киянка у двох партіях обіграла Дар’ю Гаврилову і здобула свою другу перемогу в кар'єрі над тенісисткою з топ-30.

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    Українські тенісистки дали бій австралійкам в Кубку Федерації. Фотогалерея
    Українські тенісистки дали бій австралійкам в Кубку Федерації. Фотогалерея
    Українські тенісистки дали бій австралійкам в Кубку Федерації. Фотогалерея
    Українські тенісистки дали бій австралійкам в Кубку Федерації. Фотогалерея
    Українські тенісистки дали бій австралійкам в Кубку Федерації. Фотогалерея
    Українські тенісистки дали бій австралійкам в Кубку Федерації. Фотогалерея
    Українські тенісистки дали бій австралійкам в Кубку Федерації. Фотогалерея
    Українські тенісистки дали бій австралійкам в Кубку Федерації. Фотогалерея
    Українські тенісистки дали бій австралійкам в Кубку Федерації. Фотогалерея
    Українські тенісистки дали бій австралійкам в Кубку Федерації. Фотогалерея
    Українські тенісистки дали бій австралійкам в Кубку Федерації. Фотогалерея
    Українські тенісистки дали бій австралійкам в Кубку Федерації. Фотогалерея
    Українські тенісистки дали бій австралійкам в Кубку Федерації. Фотогалерея
    Українські тенісистки дали бій австралійкам в Кубку Федерації. Фотогалерея
    Українські тенісистки дали бій австралійкам в Кубку Федерації. Фотогалерея
    Українські тенісистки дали бій австралійкам в Кубку Федерації. Фотогалерея
    Українські тенісистки дали бій австралійкам в Кубку Федерації. Фотогалерея
    Українські тенісистки дали бій австралійкам в Кубку Федерації. Фотогалерея
    Українські тенісистки дали бій австралійкам в Кубку Федерації. Фотогалерея
    Українські тенісистки дали бій австралійкам в Кубку Федерації. Фотогалерея
    Українські тенісистки дали бій австралійкам в Кубку Федерації. Фотогалерея
    Українські тенісистки дали бій австралійкам в Кубку Федерації. Фотогалерея
    Українські тенісистки дали бій австралійкам в Кубку Федерації. Фотогалерея
    Українські тенісистки дали бій австралійкам в Кубку Федерації. Фотогалерея
    Українські тенісистки дали бій австралійкам в Кубку Федерації. Фотогалерея
    Українські тенісистки дали бій австралійкам в Кубку Федерації. Фотогалерея
    Українські тенісистки дали бій австралійкам в Кубку Федерації. Фотогалерея
    Українські тенісистки дали бій австралійкам в Кубку Федерації. Фотогалерея
    Українські тенісистки дали бій австралійкам в Кубку Федерації. Фотогалерея
    Українські тенісистки дали бій австралійкам в Кубку Федерації. Фотогалерея
    Українські тенісистки дали бій австралійкам в Кубку Федерації. Фотогалерея
    Українські тенісистки дали бій австралійкам в Кубку Федерації. Фотогалерея
    Українські тенісистки дали бій австралійкам в Кубку Федерації. Фотогалерея
    Українські тенісистки дали бій австралійкам в Кубку Федерації. Фотогалерея
    Українські тенісистки дали бій австралійкам в Кубку Федерації. Фотогалерея
    Українські тенісистки дали бій австралійкам в Кубку Федерації. Фотогалерея
    Українські тенісистки дали бій австралійкам в Кубку Федерації. Фотогалерея
    Українські тенісистки дали бій австралійкам в Кубку Федерації. Фотогалерея
    Фото: facebook.com/UkrainianTennisFederation

    Кубок Федерації - The World Cup of Tennis

    Австралія – Україна - 1:1

    Ешлі Барті - Людмила Кіченок - 4:6, 6:1, 6:4

    Дар'я Гаврилова - Марта Костюк - 6:7, 3:6

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    теніс Австралія Людмила Кіченок
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