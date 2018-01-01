Українські тенісистки дали бій австралійкам в Кубку Федерації. Фотогалерея

Юна Марта Костюк у двох партіях обіграла тенісистку з ТОП-30 Дар’ю Гаврилову

У Канберрі на трав'яному корті стартував матч першого раунду Другої Світової групи Кубка Федерації між збірними України та Австралії. У першому матчі Людмила Кіченок, яка не входить навіть в топ-800 рейтингу WTA, ледь не шокувала місцеву публіку в матчі з першою ракеткою Австралії Барті. Українка виграла перший сет, але в подальшому хід матчу



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Марта Костюк

Юна Марта Костюк у двох партіях обіграла тенісистку з ТОП-30 Дар’ю Гаврилову

У Канберрі на трав'яному корті стартував матч першого раунду Другої Світової групи Кубка Федерації між збірними України та Австралії.

У першому матчі Людмила Кіченок, яка не входить навіть в топ-800 рейтингу WTA, ледь не шокувала місцеву публіку в матчі з першою ракеткою Австралії Барті. Українка виграла перший сет, але в подальшому хід матчу проходив під диктовку місцевої тенісистки.

Марта Костюк свій шлях в Кубку Федерації почала не менше грандіозно, ніж проходив її нещодавній дебют на Australian Open. Юна киянка у двох партіях обіграла Дар’ю Гаврилову і здобула свою другу перемогу в кар'єрі над тенісисткою з топ-30.

Кубок Федерації - The World Cup of Tennis

Австралія – Україна - 1:1

Ешлі Барті - Людмила Кіченок - 4:6, 6:1, 6:4

Дар'я Гаврилова - Марта Костюк - 6:7, 3:6

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