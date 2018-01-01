Без надії сподіваємося. Чи зможе збірна України без своїх лідерів дати бій австралійкам?

Збірна України вирушила до Австралії без Світоліної, Цуренко та інших лідерів нашої команди

Жіноча збірна України з тенісу в ніч на суботу, 10 лютого, відкриє для себе новий сезон в Кубку Федерації. Наші дівчата в Австралії будуть змагатися в матчі 1 раунду другої світової групи за право продовжити боротьбу за потрапляння до еліти. Минулого року у Харкові збірна України була господарем поєдинку між цими ж збірними, а вже цього року

Головна надія збірної України в цьому поєдинку - 15-річна Марта Костюк

Збірна України вирушила до Австралії без Світоліної, Цуренко та інших лідерів нашої команди

Жіноча збірна України з тенісу в ніч на суботу, 10 лютого, відкриє для себе новий сезон в Кубку Федерації. Наші дівчата в Австралії будуть змагатися в матчі 1 раунду другої світової групи за право продовжити боротьбу за потрапляння до еліти. Минулого року у Харкові збірна України була господарем поєдинку між цими ж збірними, а вже цього року австралійський континент приймає наших дівчат на своїх теренах.

В цьому поєдинку головним козирем наших суперниця стало, як це не дивно, географічне розташування. Саме через проблеми пов'язані з перельотом та акліматизацією до Австралії не прибули лідери нашої збірної Еліна Світоліна та Леся Цуренко. Також немає в складі команди ще двох українок з першої сотні рейтингу WTA - Козлової та Бондаренко. Окрім них, склад нашої команди могли посилити ще декілька дівчат з другої сотні. Однак, всі вони з тих чи інших причин не прибули до Австралії.

Тож лідером збірної України в цьому поєдинку буде 15-річна дебютантка Марта Костюк, яка є одним з головних відкриттів світового тенісу на старті цього сезону. Окрім неї тренерський штаб нашої збірної викликав на цю гру ще одну дебютантку - 14-річну Дарью Лопатецьку та фахівців з парного тенісу сестер Надію та Людмилу Кіченок.

Наші ж суперниці зуміли зібрати свій оптимальний склад. Лідером команди є 9-й номер світового одиночного та 10-й парного рейтингу Ешлі Барті. Другим номером австралійок буде 26-а ракетка світу Дарья Гаврилова. Також австралійки мають у своєму складі 9-го номера парного світового рейтингу 32-річну Кейсі Дельакву. Цікаво, що ветерану жіночої збірної Австралії більше років ніж в сумі нашим 15-річній Костюк та 14-річній Лопатецькій. Четвертий гравець команди, 17-річна Дестані Айава, буде запасною у австралійок та вийде на корт у поєдинку, який матиме турнірне значення, лише у разі пошкодження когось з лідерів господарок.

Склади команд

На що може розраховувати збірна України в Австралії?

Варто зазначити, що шансів на успіх в наших дівчат майже немає. Українським вболівальникам лише залишається «без надії сподіватися» на успіх.

Букмекери, наприклад, оцінюють ймовірність перемоги українок захмарним коефіцієнтом 10.5. Тоді як шанси австралійок на успіх у цій грі оцінені коефіцієнтом 1,08. Наш лідер Марта Костюк на даному етапі розвитку своєї кар'єри поки що поступається рівнем гри і Барті, і Гавриловій. Другий ж номер нашої команди (незалежно від того це буде Лопатецька чи хтось з сестер Кіченок) просто не здатен стабільно грати з гравцями ТОП-30 світового рейтингу WTA, якими є лідери наших суперниць.

Тож, щоб наша збірна здобула перемогу в поєдинку, має скластися відразу декілька факторів. На що можуть розраховувати наші дівчата? Нам може допомогти недооцінка з боку суперниць. Також з господарками може зіграти злий жарт трав'яний корт, на якому відбудеться поєдинок. Як зазначив тренер нашої збірної Михайло Філіма, таке покриття є зручним для наших дівчат, а, отже, на ньому вони можуть показати свою найкращу гру. Також на нашу збірну не тиснутиме тягар відповідальності: вони грають на виїзді проти більш рейтингових суперниць, їм нічого втрачати, адже від них ніхто не вимагає перемоги.

Головним козирем в Австралії для збірної України має стати Марта Костюк. Якщо їй вдасться знайти свою гру та зіграти на куражі, то шанси в неї будуть в обох поєдинках. Крім того, сестри Кіченок обоє входять до ТОП-50 світового парного рейтингу. І, хоча, австралійки Барті та Дельаква взагалі є гравцями першої десятки, але шанси перемогти в поєдинку на траві в наших дівчат все таки мають бути. Інше питання: чи зуміють вони ними скористатися?

На останок варто зазначити, що в разі поразки в Австралії, вже у квітні наші дівчата будуть грати поєдинок за право залишитися в 2 Світовій групі Кубку Федерації. Саме завдання збереження прописки в цьому дивізіоні і є головним для українок у 2018 році. Поєдинок ж в Австралії варто розглядати, в першу чергу, як можливість для ще зовсім юних Лопатецької та Костюк набратися досвіду гри за збірну на такому рівні.

Артем Худолєєв, «Главком»

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