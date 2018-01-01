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    Без надії сподіваємося. Чи зможе збірна України без своїх лідерів дати бій австралійкам?

    Збірна України вирушила до Австралії без Світоліної, Цуренко та інших лідерів нашої команди
    Жіноча збірна України з тенісу в ніч на суботу, 10 лютого, відкриє для себе новий сезон в Кубку Федерації. Наші дівчата в Австралії будуть змагатися в матчі 1 раунду другої світової групи за право продовжити боротьбу за потрапляння до еліти. Минулого року у Харкові збірна України була господарем поєдинку між цими ж збірними, а вже цього року
    • Артем Худолєєв
    • Сьогодні, 09:30
    • Розсилка
    Головна надія збірної України в цьому поєдинку - 15-річна Марта Костюк
    Головна надія збірної України в цьому поєдинку - 15-річна Марта Костюк

    Збірна України вирушила до Австралії без Світоліної, Цуренко та інших лідерів нашої команди

    Жіноча збірна України з тенісу в ніч на суботу, 10 лютого, відкриє для себе новий сезон в Кубку Федерації. Наші дівчата в Австралії будуть змагатися в матчі 1 раунду другої світової групи за право продовжити боротьбу за потрапляння до еліти. Минулого року у Харкові збірна України була господарем поєдинку між цими ж збірними, а вже цього року австралійський континент приймає наших дівчат на своїх теренах.

    В цьому поєдинку головним козирем наших суперниця стало, як це не дивно, географічне розташування. Саме через проблеми пов'язані з перельотом та акліматизацією до Австралії не прибули лідери нашої збірної Еліна Світоліна та Леся Цуренко. Також немає в складі команди ще двох українок з першої сотні рейтингу WTA - Козлової та Бондаренко. Окрім них, склад нашої команди могли посилити ще декілька дівчат з другої сотні. Однак, всі вони з тих чи інших причин не прибули до Австралії.

    Тож лідером збірної України в цьому поєдинку буде 15-річна дебютантка Марта Костюк, яка є одним з головних відкриттів світового тенісу на старті цього сезону. Окрім неї тренерський штаб нашої збірної викликав на цю гру ще одну дебютантку - 14-річну Дарью Лопатецьку та фахівців з парного тенісу сестер Надію та Людмилу Кіченок.

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    Тренер жіночої збірної України з тенісу Михайло Філіма
    Дарья Лопатецька
    Людмила Кіченок
    Марта Костюк
    Надія Кіченок
    Без надії сподіваємося. Чи зможе збірна України без своїх лідерів дати бій австралійкам?
    Без надії сподіваємося. Чи зможе збірна України без своїх лідерів дати бій австралійкам?
    Без надії сподіваємося. Чи зможе збірна України без своїх лідерів дати бій австралійкам?
    Без надії сподіваємося. Чи зможе збірна України без своїх лідерів дати бій австралійкам?
    Без надії сподіваємося. Чи зможе збірна України без своїх лідерів дати бій австралійкам?
    Без надії сподіваємося. Чи зможе збірна України без своїх лідерів дати бій австралійкам?
    Без надії сподіваємося. Чи зможе збірна України без своїх лідерів дати бій австралійкам?
    Без надії сподіваємося. Чи зможе збірна України без своїх лідерів дати бій австралійкам?
    Без надії сподіваємося. Чи зможе збірна України без своїх лідерів дати бій австралійкам?
    Без надії сподіваємося. Чи зможе збірна України без своїх лідерів дати бій австралійкам?
    Без надії сподіваємося. Чи зможе збірна України без своїх лідерів дати бій австралійкам?
    Без надії сподіваємося. Чи зможе збірна України без своїх лідерів дати бій австралійкам?
    Без надії сподіваємося. Чи зможе збірна України без своїх лідерів дати бій австралійкам?
    Без надії сподіваємося. Чи зможе збірна України без своїх лідерів дати бій австралійкам?
    Без надії сподіваємося. Чи зможе збірна України без своїх лідерів дати бій австралійкам?
    Без надії сподіваємося. Чи зможе збірна України без своїх лідерів дати бій австралійкам?
    Без надії сподіваємося. Чи зможе збірна України без своїх лідерів дати бій австралійкам?
    Без надії сподіваємося. Чи зможе збірна України без своїх лідерів дати бій австралійкам?
    Без надії сподіваємося. Чи зможе збірна України без своїх лідерів дати бій австралійкам?
    Без надії сподіваємося. Чи зможе збірна України без своїх лідерів дати бій австралійкам?
    Без надії сподіваємося. Чи зможе збірна України без своїх лідерів дати бій австралійкам?
    Збірна України готується до гри з командою Австралії. Фото: ukrtennis.com

    Наші ж суперниці зуміли зібрати свій оптимальний склад. Лідером команди є 9-й номер світового одиночного та 10-й парного рейтингу Ешлі Барті. Другим номером австралійок буде 26-а ракетка світу Дарья Гаврилова. Також австралійки мають у своєму складі 9-го номера парного світового рейтингу 32-річну Кейсі Дельакву. Цікаво, що ветерану жіночої збірної Австралії більше років ніж в сумі нашим 15-річній Костюк та 14-річній Лопатецькій. Четвертий гравець команди, 17-річна Дестані Айава, буде запасною у австралійок та вийде на корт у поєдинку, який матиме турнірне значення, лише у разі пошкодження когось з лідерів господарок.

    Склади команд
    Склади команд

    На що може розраховувати збірна України в Австралії?

    Варто зазначити, що шансів на успіх в наших дівчат майже немає. Українським вболівальникам лише залишається «без надії сподіватися» на успіх.

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    Букмекери, наприклад, оцінюють ймовірність перемоги українок захмарним коефіцієнтом 10.5. Тоді як шанси австралійок на успіх у цій грі оцінені коефіцієнтом 1,08. Наш лідер Марта Костюк на даному етапі розвитку своєї кар'єри поки що поступається рівнем гри і Барті, і Гавриловій. Другий ж номер нашої команди (незалежно від того це буде Лопатецька чи хтось з сестер Кіченок) просто не здатен стабільно грати з гравцями ТОП-30 світового рейтингу WTA, якими є лідери наших суперниць.

    Тож, щоб наша збірна здобула перемогу в поєдинку, має скластися відразу декілька факторів. На що можуть розраховувати наші дівчата? Нам може допомогти недооцінка з боку суперниць. Також з господарками може зіграти злий жарт трав'яний корт, на якому відбудеться поєдинок. Як зазначив тренер нашої збірної Михайло Філіма, таке покриття є зручним для наших дівчат, а, отже, на ньому вони можуть показати свою найкращу гру. Також на нашу збірну не тиснутиме тягар відповідальності: вони грають на виїзді проти більш рейтингових суперниць, їм нічого втрачати, адже від них ніхто не вимагає перемоги.

    Головним козирем в Австралії для збірної України має стати Марта Костюк. Якщо їй вдасться знайти свою гру та зіграти на куражі, то шанси в неї будуть в обох поєдинках. Крім того, сестри Кіченок обоє входять до ТОП-50 світового парного рейтингу. І, хоча, австралійки Барті та Дельаква взагалі є гравцями першої десятки, але шанси перемогти в поєдинку на траві в наших дівчат все таки мають бути. Інше питання: чи зуміють вони ними скористатися?

    На останок варто зазначити, що в разі поразки в Австралії, вже у квітні наші дівчата будуть грати поєдинок за право залишитися в 2 Світовій групі Кубку Федерації. Саме завдання збереження прописки в цьому дивізіоні і є головним для українок у 2018 році. Поєдинок ж в Австралії варто розглядати, в першу чергу, як можливість для ще зовсім юних Лопатецької та Костюк набратися досвіду гри за збірну на такому рівні.

    Артем Худолєєв, «Главком»

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