Як українські тенісисти готуються до матчу зі Швецією. Фотогалерея
- Сьогодні, 18:39
-
Розсилка
Фото: tennisua.org
Збірна України з тенісу
2-3 лютого збірна України зіграє матч першого раунду Кубка Девіса у Першій групі Євро-Африканської зони з командою Швеції в ТК «Мегарон», в Дніпрі
Гравці української збірної вже на місці і проводять тренування. Нагадаємо, що переможець поєдинку в квітні зустрінеться з командою Португалії в матчі за путівку в плей-офф Світової групи.
Лідером збірної України в цьому матчі виступить Сергій Стаховський. Капітан команди - Андрій Медведєв.
Нагадаємо, один з найсильніших українських тенісистів Ілля Марченко відновлюється після травми і не зіграє у поєдинку зі шведами.
Джерело: tennisua.org