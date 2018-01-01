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    Як українські тенісисти готуються до матчу зі Швецією. Фотогалерея

    2-3 лютого збірна України зіграє матч першого раунду Кубка Девіса у Першій групі Євро-Африканської зони з командою Швеції в ТК «Мегарон», в Дніпрі
    Гравці української збірної вже на місці і проводять тренування. Нагадаємо, що переможець поєдинку в квітні зустрінеться з командою Португалії в матчі за путівку в плей-офф Світової групи. [GALLERY_BLOCK] Лідером збірної України в цьому матчі виступить Сергій Стаховський. Капітан команди - Андрій Медведєв. Нагадаємо, один з найсильніших
    • Сьогодні, 18:39
    • Розсилка
    Збірна України з тенісу
    Фото: tennisua.org
    Збірна України з тенісу

    2-3 лютого збірна України зіграє матч першого раунду Кубка Девіса у Першій групі Євро-Африканської зони з командою Швеції в ТК «Мегарон», в Дніпрі

    Гравці української збірної вже на місці і проводять тренування. Нагадаємо, що переможець поєдинку в квітні зустрінеться з командою Португалії в матчі за путівку в плей-офф Світової групи.

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    Як українські тенісисти готуються до матчу зі Швецією. Фотогалерея
    Як українські тенісисти готуються до матчу зі Швецією. Фотогалерея
    Як українські тенісисти готуються до матчу зі Швецією. Фотогалерея
    Як українські тенісисти готуються до матчу зі Швецією. Фотогалерея
    Як українські тенісисти готуються до матчу зі Швецією. Фотогалерея
    Як українські тенісисти готуються до матчу зі Швецією. Фотогалерея
    Як українські тенісисти готуються до матчу зі Швецією. Фотогалерея
    Як українські тенісисти готуються до матчу зі Швецією. Фотогалерея
    Як українські тенісисти готуються до матчу зі Швецією. Фотогалерея
    Як українські тенісисти готуються до матчу зі Швецією. Фотогалерея
    Як українські тенісисти готуються до матчу зі Швецією. Фотогалерея
    Як українські тенісисти готуються до матчу зі Швецією. Фотогалерея
    Як українські тенісисти готуються до матчу зі Швецією. Фотогалерея
    Як українські тенісисти готуються до матчу зі Швецією. Фотогалерея
    Як українські тенісисти готуються до матчу зі Швецією. Фотогалерея
    Як українські тенісисти готуються до матчу зі Швецією. Фотогалерея
    Як українські тенісисти готуються до матчу зі Швецією. Фотогалерея

    Лідером збірної України в цьому матчі виступить Сергій Стаховський. Капітан команди - Андрій Медведєв.

    Нагадаємо, один з найсильніших українських тенісистів Ілля Марченко відновлюється після травми і не зіграє у поєдинку зі шведами.

    Джерело: tennisua.org

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