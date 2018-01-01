Як українські тенісисти готуються до матчу зі Швецією. Фотогалерея

2-3 лютого збірна України зіграє матч першого раунду Кубка Девіса у Першій групі Євро-Африканської зони з командою Швеції в ТК «Мегарон», в Дніпрі

Гравці української збірної вже на місці і проводять тренування. Нагадаємо, що переможець поєдинку в квітні зустрінеться з командою Португалії в матчі за путівку в плей-офф Світової групи. [GALLERY_BLOCK] Лідером збірної України в цьому матчі виступить Сергій Стаховський. Капітан команди - Андрій Медведєв. Нагадаємо, один з найсильніших



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Фото: tennisua.org Збірна України з тенісу

2-3 лютого збірна України зіграє матч першого раунду Кубка Девіса у Першій групі Євро-Африканської зони з командою Швеції в ТК «Мегарон», в Дніпрі

Гравці української збірної вже на місці і проводять тренування. Нагадаємо, що переможець поєдинку в квітні зустрінеться з командою Португалії в матчі за путівку в плей-офф Світової групи.

Лідером збірної України в цьому матчі виступить Сергій Стаховський. Капітан команди - Андрій Медведєв.

Нагадаємо, один з найсильніших українських тенісистів Ілля Марченко відновлюється після травми і не зіграє у поєдинку зі шведами.

Джерело: tennisua.org