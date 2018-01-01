Як Усик перемагав Брієдіса у мегапоєдинку (фоторепортаж)

Боксери відстояли всі 12 раундів

У суботу, 27 січня, в Ризі відбувся чемпіонський бій між Олександром Усиком (14-0, 11 КО) і Майрісом Брієдісом (23-1, 18 КО) в рамках півфіналу Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS). Поєдинок тривав усі 12 раундів, у підсумку судді присудили перемогу українцю. Новоспечений чемпіон світу за версіями WBO та WBC Олександр Усик одразу після бою