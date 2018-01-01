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    Як Усик перемагав Брієдіса у мегапоєдинку (фоторепортаж)

    Боксери відстояли всі 12 раундів
    У суботу, 27 січня, в Ризі відбувся чемпіонський бій між Олександром Усиком (14-0, 11 КО) і Майрісом Брієдісом (23-1, 18 КО) в рамках півфіналу Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS). Поєдинок тривав усі 12 раундів, у підсумку судді присудили перемогу українцю. Новоспечений чемпіон світу за версіями WBO та WBC Олександр Усик одразу після бою
    • Сьогодні, 15:44
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    Олександр Усик. Фото: K2&nbsp;
    Олександр Усик. Фото: K2 

    Боксери відстояли всі 12 раундів

    У суботу, 27 січня, в Ризі відбувся чемпіонський бій між Олександром Усиком (14-0, 11 КО) і Майрісом Брієдісом (23-1, 18 КО) в рамках півфіналу Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS).

    Поєдинок тривав усі 12 раундів, у підсумку судді присудили перемогу українцю.

    Новоспечений чемпіон світу за версіями WBO та WBC Олександр Усик одразу після бою поділився планами на майбутнє. Зокрема, спортсмен поки про фінал не думає, проте хоче якнайшвидше побачити свою родину.

    Пропонуємо вашій увазі найяскравіші моменти поєдинку:

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    Як Усик перемагав Брієдіса у мегапоєдинку (фоторепортаж)
    Як Усик перемагав Брієдіса у мегапоєдинку (фоторепортаж)
    Як Усик перемагав Брієдіса у мегапоєдинку (фоторепортаж)
    Як Усик перемагав Брієдіса у мегапоєдинку (фоторепортаж)
    Як Усик перемагав Брієдіса у мегапоєдинку (фоторепортаж)
    Як Усик перемагав Брієдіса у мегапоєдинку (фоторепортаж)
    Як Усик перемагав Брієдіса у мегапоєдинку (фоторепортаж)
    Як Усик перемагав Брієдіса у мегапоєдинку (фоторепортаж)
    Як Усик перемагав Брієдіса у мегапоєдинку (фоторепортаж)
    Як Усик перемагав Брієдіса у мегапоєдинку (фоторепортаж)
    Як Усик перемагав Брієдіса у мегапоєдинку (фоторепортаж)
    Як Усик перемагав Брієдіса у мегапоєдинку (фоторепортаж)
    Як Усик перемагав Брієдіса у мегапоєдинку (фоторепортаж)
    Як Усик перемагав Брієдіса у мегапоєдинку (фоторепортаж)
    Як Усик перемагав Брієдіса у мегапоєдинку (фоторепортаж)
    Як Усик перемагав Брієдіса у мегапоєдинку (фоторепортаж)
    Як Усик перемагав Брієдіса у мегапоєдинку (фоторепортаж)
    Як Усик перемагав Брієдіса у мегапоєдинку (фоторепортаж)
    Як Усик перемагав Брієдіса у мегапоєдинку (фоторепортаж)
    Як Усик перемагав Брієдіса у мегапоєдинку (фоторепортаж)
    Ольга Іванющенко (К2)

    бокс Олександр Усик
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