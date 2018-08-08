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    Зруйновані трибуни та бур'яни. Як виглядають об'єкти, на яких у 2008 році пройшла Олімпіада

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    Зруйновані трибуни та бур'яни. Як виглядають об'єкти, на яких у 2008 році пройшла Олімпіада

    Порожні стадіони старіють і заростають бур'янами, олімпійські талісмани валяються в кущах

    Десять років тому у китайському Пекіні в ці дні проходили Олімпійські ігри... Тоді увага всього світу була прикута до спортивних об'єктів в столиці КНР. Однак, безжальний час не пощадив і їх.

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    Зруйновані трибуни та бур'яни. Як виглядають об'єкти, на яких у 2008 році пройшла Олімпіада
    Зруйновані трибуни та бур'яни. Як виглядають об'єкти, на яких у 2008 році пройшла Олімпіада
    Зруйновані трибуни та бур'яни. Як виглядають об'єкти, на яких у 2008 році пройшла Олімпіада
    Зруйновані трибуни та бур'яни. Як виглядають об'єкти, на яких у 2008 році пройшла Олімпіада
    Зруйновані трибуни та бур'яни. Як виглядають об'єкти, на яких у 2008 році пройшла Олімпіада
    Зруйновані трибуни та бур'яни. Як виглядають об'єкти, на яких у 2008 році пройшла Олімпіада
    Зруйновані трибуни та бур'яни. Як виглядають об'єкти, на яких у 2008 році пройшла Олімпіада
    Зруйновані трибуни та бур'яни. Як виглядають об'єкти, на яких у 2008 році пройшла Олімпіада
    Зруйновані трибуни та бур'яни. Як виглядають об'єкти, на яких у 2008 році пройшла Олімпіада
    Зруйновані трибуни та бур'яни. Як виглядають об'єкти, на яких у 2008 році пройшла Олімпіада
    Зруйновані трибуни та бур'яни. Як виглядають об'єкти, на яких у 2008 році пройшла Олімпіада
    Зруйновані трибуни та бур'яни. Як виглядають об'єкти, на яких у 2008 році пройшла Олімпіада
    Зруйновані трибуни та бур'яни. Як виглядають об'єкти, на яких у 2008 році пройшла Олімпіада
    Зруйновані трибуни та бур'яни. Як виглядають об'єкти, на яких у 2008 році пройшла Олімпіада
    Зруйновані трибуни та бур'яни. Як виглядають об'єкти, на яких у 2008 році пройшла Олімпіада
    Зруйновані трибуни та бур'яни. Як виглядають об'єкти, на яких у 2008 році пройшла Олімпіада
    Зруйновані трибуни та бур'яни. Як виглядають об'єкти, на яких у 2008 році пройшла Олімпіада
    Зруйновані трибуни та бур'яни. Як виглядають об'єкти, на яких у 2008 році пройшла Олімпіада
    Зруйновані трибуни та бур'яни. Як виглядають об'єкти, на яких у 2008 році пройшла Олімпіада
    Зруйновані трибуни та бур'яни. Як виглядають об'єкти, на яких у 2008 році пройшла Олімпіада
    Зруйновані трибуни та бур'яни. Як виглядають об'єкти, на яких у 2008 році пройшла Олімпіада
    Зруйновані трибуни та бур'яни. Як виглядають об'єкти, на яких у 2008 році пройшла Олімпіада
    Зруйновані трибуни та бур'яни. Як виглядають об'єкти, на яких у 2008 році пройшла Олімпіада

    Багато майданчиків, побудовані для Олімпіади, прийшли в занепад. Порожні стадіони старіють і заростають бур'янами, олімпійські талісмани валяються в кущах.

    Про колишню велич нагадує лише напис «Beijing 2008».

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