Зруйновані трибуни та бур'яни. Як виглядають об'єкти, на яких у 2008 році пройшла Олімпіада



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Порожні стадіони старіють і заростають бур'янами, олімпійські талісмани валяються в кущах

Десять років тому у китайському Пекіні в ці дні проходили Олімпійські ігри... Тоді увага всього світу була прикута до спортивних об'єктів в столиці КНР. Однак, безжальний час не пощадив і їх.

Багато майданчиків, побудовані для Олімпіади, прийшли в занепад. Порожні стадіони старіють і заростають бур'янами, олімпійські талісмани валяються в кущах.

Про колишню велич нагадує лише напис «Beijing 2008».