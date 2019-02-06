«Лейкерс» обміняють українського баскетболіста в інший клуб НБА



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Свят не зміг закріпитися в «Лос-Анджелесі» ФБУ

Святослав Михайлюк перейде в «Детройт»

«Лейкерс» обміняють атакувального захисника Святослава Михайлюка в «Детройт» на легкого форварда Реджі Буллока. Крім того, «Пістонс» отримають майбутній драфт-пік 2-го раунду.

Як інформує американський канал ESPN, клуби сьогодні повинні закрити угоду.

Раніше повідомлялося, що «Детройт» може перед дедлайном обміняти Буллока в команду рівня плей-оф. Контракт форварда завершується після нинішнього сезону.

Михайлюк не зміг закріпитися в ролі шуттера в команді, тому «Лейкерс» знайшли йому заміну. Буллок в середньому за матч робить 6,6 трьохочкових кидків з відсотком реалізації в 38,4. У Свята показники гірші - 2,2 кидки та 32,1% реалізації.

Сьогодні вночі українець взяв участь в матчі «Лос-Анджелеса» проти «Індіани Пейсерс» (94:136). За 12 хвилин на паркеті він зумів набрати лише 5 очок.

Додамо, що Буллок в поточному сезоні зіграв 43 матчі за «Пістонс», набираючи 12 очок за 30 хвилин в середньому. Михайлюк провів 38 поєдинків за «Лейкерс», набираючи 3,2 очка за 10 хвилин в середньому.