Джима не зуміла повторити успіх Хвостенко, Дериземлі, Семенова та Семеренко у Різдвяній гонці

Юлію та її напарника підвела стрільба, яка не дозволила піднятися вище п'ятого місця

Різдвяна біатлонна гонка у Гельзенкірхені – це зовсім інший вид спорту, якщо можна так сказати. Так, тут біатлоністи проходять стандартні кола, дистанцію та стріляють. Але сам факт того, що доводиться це робити в основному на чисто футбольному стадіоні, додає цікавинку такій події, яку можна навіть називати шоу, а не змаганням. І от коли

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Юлія Джима. Фото ФБУ

Юлію та її напарника підвела стрільба, яка не дозволила піднятися вище п'ятого місця

Різдвяна біатлонна гонка у Гельзенкірхені – це зовсім інший вид спорту, якщо можна так сказати. Так, тут біатлоністи проходять стандартні кола, дистанцію та стріляють. Але сам факт того, що доводиться це робити в основному на чисто футбольному стадіоні, додає цікавинку такій події, яку можна навіть називати шоу, а не змаганням.

І от коли з’явилася інформація, що у гонці 2017 року не буде українців, на певний момент зникла зацікавленість у такій непересічній для біатлону події. Та все ж потім організатори підтвердили, що запросили Юлію Джиму. А її напарником мав бути спочатку Яков Фак.

Проте він відмовився від участі за кілька днів до старту, і українці довелося шукати іншого партнера. Ним виявився далеко не найвідоміший на перший погляд біатлоніст – Міхаель Рьош з Бельгії. Хоча не варто забувати, що він є олімпійським чемпіоном 2006 року в естафеті у складі Німеччини.

Що відразу треба зазначити – змішана естафетна гонка складається з двох етапів. На першому, який називають мас-стартом, визначається порядок місць і відставання перед гонкою переслідування, яку біатлоністи мають пробігти після невеличкої перерви.

Звичайно, всі робили ставки на другу гонку, але не варто було сильно відставати і у першій. Що, на жаль, сталося з українсько-бельгійським дуетом. Якщо Юлія за три вогневі рубежі лише двічі промахнулася, то її напарник п’ять разів накрутив додаткові кола, які складалися із 75 метрів, а не зі 150, як зазвичай.

Не склалося зі стрільбою у Джими та Рьоша й у другій стійці. І якщо Юлія промахнулася лише одного разу, то Міхаель заробив додаткові два штрафні кола. Усе це вилилося у те, що українка та бельгієць розпочинали гонку переслідування на останньому місці. А програли вони у мас-старті без 15-ти секунд дві хвилини, що є дуже великим розривом.

Але організатори продумали і такий нюанс. Вони перед гонкою переслідування скорочують відставання рівно вдвічі, а аутсайдери повинні стартувати не далі, ніж 45 секунд. Усе це, звичайно, зроблено для того, щоб інтрига зберігалася до останнього кола. Адже навіщо бігти аутсайдерам, якщо вони точно не відіграють відставання?

Джима відстріляла точно перший вогневий рубіж у другій гонці. Не можна сказати, що це додало позицій українсько-бельгійському дуету, але відставання від третього місця скоротилося фактично до десяти секунд. Але Рьош підтримати починання своєї напарниці не зумів. Коло штрафу відкинуло його на передачі естафети аж на 30 секунд позаду третього рядка.

А після першої стійки Джими у гонці переслідування стало зрозуміло, що вона сьогодні не повторить успіх Оксани Хвостенко й Андрія Дериземлі (2008 рік) і Валі Семеренко та Сергія Семенова (2014-й), які перемагали у Різдвяній гонці.

Можна констатувати, що зі стрільбою ні у Джими, ні у Рьоша у цей день не склалося. Найкраще цей компонент на стадіоні у Гельзенкірхені у 2017 році вдався російській парі – Катерина Юрлова - Олексій Волков. Саме вони і стали переможцями гонки. І стало це зрозуміло вже після четвертого вогневого рубежу, коли відрив росіян від переслідувачів склав півхвилини.

До честі Джими та Рьоша, вони відіграли кілька позицій на наступних колах, а Міхаель ще й на останній метрах здобув для дуету п'яте місце, випередивши на кілька десятих двох своїх суперників. Та відставання від третього місця залишилося суттєвим – півхвилини

Різдвяна гонка 2017 року з біатлону

Гонка переслідування

1. Катерина Юрлова / Олексій Волков (Росія) - 33:21.4

2. Єва Пускарчикова / Онджей Моравець (Чехія) - +24.0

3. Ліза Тереза Гаузер / Джуліан Еберхард (Австрія) - +43.5

4. Анаїс Бескон / Емільєн Жаклін (Франція) - +58.4

5. Юлія Джима (Україна) / Міхаель Рьош (Бельгія) - +1:13.3

«Главком»