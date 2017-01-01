Різдвяна гонка. Першу гонку Джима та Рьош завершили останніми
- Вчора, 19:52
-
Розсилка
Українсько-бельгійському дуету важко буде поборотися за високі місця
Не склалося у Юлії Джими та Міхаеля Рьоша зі стрільбою у масовому старті Різдвяної гонки з біатлону.
Усе це вилилося у те, що українка та бельгієць розпочинатимуть гонку переслідування на останньому місці.
Джима та Рьош з десятьма промахами відстали від переможців масової гонки на більш ніж півтори хвилини.
Читайте також, хто виграв у підсумку гонку, та на якому місці фінішувала українка.
Різдвяна гонка 2017 року з біатлону
Мас-старт
1. Катерина Юрлова / Олексій Волков (Росія) - 33:29.8
2. Єва Пускарчикова / Онджей Моравець (Чехія) - +9.2
3. Анаїс Бескон / Емільєн Жаклін (Франція) - +9.7
4. Ліза Тереза Гаузер / Джуліан Еберхард (Австрія) - +10.3
...10. Юлія Джима (Україна) / Міхаель Рьош (Бельгія) - +1:44.7