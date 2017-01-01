Різдвяна гонка. Першу гонку Джима та Рьош завершили останніми

Українсько-бельгійському дуету важко буде поборотися за високі місця

Не склалося у Юлії Джими та Міхаеля Рьоша зі стрільбою у масовому старті Різдвяної гонки з біатлону. Усе це вилилося у те, що українка та бельгієць розпочинатимуть гонку переслідування на останньому місці. Джима та Рьош з десятьма промахами відстали від переможців масової гонки на більш ніж півтори хвилини. Читайте також, хто виграв у підсумку



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Українсько-бельгійському дуету важко буде поборотися за високі місця

Не склалося у Юлії Джими та Міхаеля Рьоша зі стрільбою у масовому старті Різдвяної гонки з біатлону.

Усе це вилилося у те, що українка та бельгієць розпочинатимуть гонку переслідування на останньому місці.

Джима та Рьош з десятьма промахами відстали від переможців масової гонки на більш ніж півтори хвилини.

Читайте також, хто виграв у підсумку гонку, та на якому місці фінішувала українка.

Різдвяна гонка 2017 року з біатлону

Мас-старт

1. Катерина Юрлова / Олексій Волков (Росія) - 33:29.8

2. Єва Пускарчикова / Онджей Моравець (Чехія) - +9.2

3. Анаїс Бескон / Емільєн Жаклін (Франція) - +9.7

4. Ліза Тереза Гаузер / Джуліан Еберхард (Австрія) - +10.3

...10. Юлія Джима (Україна) / Міхаель Рьош (Бельгія) - +1:44.7