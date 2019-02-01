Новий Шева і знайомий «Динамо» . ТОП-5 трансферів європейського футболу взимку

Минулого літа Френкі Де Йонґ разом із «Аяксом» не пустив у Лігу чемпіонів київське «Динамо» Народна правда

Найдорожчий зимовий перехід вартує 75 мільйонів євро

Із першого й до останнього дня січня в провідних футбольних чемпіонатах континенту було відкрите так зване зимове трансферне вікно – період, в якому клубам офіційно дозволено оформлювати купівлю-продаж футболістів. Традиційно січневий футбольний «ярмарок» у Європі за рівнем галасу й витрачених мільйонів євро поступається літньому. Проте бувають і винятки.

Приміром, минулої зими відбулися два переходи, котрі в черговий раз підірвали підвалини трансферної політики, що вибудовувалася роками. Нідерландський оборонець англійського «Саутгемптона» Вірджил ван Дейк перейшов до «Ліверпулю» за нечувані для гравця його амплуа 84 мільйони євро. Таким чином, голландець став найдорожчим захисником у світовому футболі. Між іншим, він утримує цю «планку» й нині. Тоді ж, взимку 2018-го, «Ліверпуль» продав до «Барселони» півоборонця Філіппе Коутіньйо за 120 мільйонів євро. До того ж, каталонці мають заплатити за бразильського вінґера ще 40 мільйонів – у вигляді бонусів. Цей трансфер – також один із найдорожчих у футбольній історії.

Нинішньої зими таких грандіозних угод не було. Футбольні ґранди вирішили задовольнятися тим, що накупили влітку. А може, божевільна гонка футбольних озброєнь уже пішла на спад? Проте кілька резонансних переходів таки відбулося.





Френкі Де Йонґ. Фото – UA-Football

1. Френкі де Йонґ

Із «Аяксу» до «Барселони». Ціна – 75 млн євро (плюс 11 млн бонуси)

За цим молодим півоборонцем полювали фактично всі, хто вважає себе європейським футбольним товстосумом. За манерою гри де Йонґа вже зараз порівнюють з легендарним Кройфом. Український уболівальник мав нагоду на власні очі побачити в дії цього футболіста, коли його «Аякс» у кваліфікації чемпіонської Ліги «відвозив» наше «Динамо». Довгий час головним претендентом на Френкі був «ПСЖ». Парижани пропонували хлопцеві ліпші умови, ніж інші конкуренти. Проте, як пізніше заявив Френкі, його дитячою мрією була «Барселона». Мрія здійснилася. За майже дев’яносто мільйонів євро. Щоправда, нинішній сезон футболіст дограє в амстердамському колективі, а до своєї нової команди приєднається вже влітку.

Крістіан Пулішіч. Фото – Politeka

2. Крістіан Пулішіч

Із «Боруссії» (Дортмунд) до «Челсі». Ціна – 64 млн євро

Американський вінґер повсякчас наголошував, що головна його мрія – спробувати свої сили в англійській Прем’єр-лізі. Відтак усі спроби менеджменту дортмундської «Боруссії» продовжити контракт із футболістом (спливав влітку 2020-го ) були марними. На Пулішіча претендували ледь не всі британські «сильні світу цього», проте він зробив свій вибір на користь «Челсі». І дарма, що лондонський колектив наразі не є головним претендентом на чемпіонство, але клуб Абрамовича зміг запропонувати Крістіану найвигідніші умови. До своєї нової команди Пулішіч також приєднається на початку нового сезону.

Леандро Паредес. Фото – Sportbox

3. Леандро Паредес

Із «Зеніту» до «ПСЖ». Ціна – 47 млн євро

Наставник паризької команди Томас Тухель, незважаючи на те, що клуб постійно витрачає на новачків шалені кошти, і команда виглядає цілком укомплектованою, постійно наголошував, що йому потрібна «свіжа кров». Урешті-решт, цей «стогін» був почутий клубним керівництвом парижан, і вони знову вирішили продемонструвати глибину свого гаманця. Цього разу «Парі Сен-Жермен» придбав аргентинського півоборонця Паредеса. В «Зеніті» цей виконавець відігравав ключову роль, чимало забивав, а ще більше віддавав передач. Проте в збірній Аргентини він є нечастим гостем. Побачимо, як буде в Парижі.

Кшиштоф Пйонтек. Фото – Daily Mail

4. Кшиштоф Пйонтек

Із «Дженоа» до «Мілану». Ціна – 35 млн євро

Цього молодого польського нападника вже встигли назвати «новим Андрієм Шевченком». У свій перший сезон в італійській серії А Пйонтек, виступаючи в складі скромної «Дженоа», в 21-му поєдинку забив 19 м’ячів. Відверто кажучи, такій швидкострільності може позаздрити й сам Шева. На цього нападника претендували майже всі, хто може похизуватися амбіціями й солідними банківськими рахунками. Першим у черзі на поляка називали «Реал», проте він вибрав кризовий «Мілан». За який у першому ж поєдинку забив два м’ячі. Можливо, Пентек – то перший аргумент колись славетного клубу на шляху до відродження.

Лукас Пакета. Фото – Daily Mail

5. Лукас Пакета

Із «Фламенґо» до «Мілану». Ціна – 35 млн євро

Якщо Пйонтек – то перший аргумент «Мілану» на шляху до реінкарнації, то Пакета – другий. 21-річний бразилець був ласим шматком для «ПСЖ» і «Барселони». І саме паризького «монстра» вважали головним претендентом на «нового Кака». Проте Лукас вирішив обрати той клуб, де «старий Кака» став справжньою легендою – «Мілан». Можливо, вже за підсумками нинішнього сезону міланцям вдасться фінішувати в зоні Ліги чемпіонів. В усякому разі, Пакета пообіцяв, що для цієї мети зробить усе необхідне.

Читайте також: Найкращий бомбардир чемпіонату України перейшов у клуб іспанської Примери