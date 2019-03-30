Перший захист українського «вбивці»: анонс чемпіонського бою Гвоздик – Енґумбу

Олександр Гвоздик не повинен мати проблем із Дуду Енґумбу Афіша з соцмереж

Дебютний титульний поєдинок за участю українця в 2019 році

До чемпіонського бою проти досвідченого канадця Адоніса Стівенсона його відверто недооцінювали. Так, олімпійський призер. Так, на професійному рингу до того не програвав і мав статус тимчасового чемпіона WBC. Однак для американської публіки український напівтяж Олександр Гвоздик залишався загадкою. Аж до тієї миті, поки в 11-му раунді жорстоко не нокаутував багаторічного чемпіона. Так, що той потрапив до лікарні, переніс інсульт і ледве оклигав. Кар’єру 40-річного Стівенсона Гвоздик завершив брутально, та ще й не став особливо виправдовуватися, заявивши, що винуватцем таких наслідків є сам Адоніс, його недостатня підготовка до бою і неправильна згонка ваги.

У ніч з суботи на неділю (в Україні то буде п’ята ранку), 31 березня на рингу «2300 Arena» в Філадельфії (США) Олександр битиме ще одного підстаркуватого опонента. 37-річний Дуду Енґумбу з Демократичої республіки Конґо із 46-ти проведених боїв програв аж вісім, а з 38-ми виграних тільки 14 поєдинків завершив достроково. Дуду – боєць безударний, набагато нижчий за Гвоздика, що робить вірогідність навіть випадкової перемоги катастрофічно мізерною.

Дуду Енґумбу

Цікаво, що свою найзнаковішу звитягу (принаймні, нам, в Україні так здається) Енґумбу здобув шість років тому на рингу київського Палацу спорту, коли сенсаційно переміг за очками колись перспективного українця В’ячеслава Узелкова. Втім, Узелков на той час уже серйозно здеградував і відповідно те його фіаско не сприймалося як щось екстраординарне. Натомість під час другого свого візиту в Україну Енґумбу на рингу броварського «Терміналу» в 2015-му програв чеченцеві Умару Саламову.

Дуду сповідує в’язкий захисний стиль боксу, який сам Гвоздик у недавньому інтерв’ю порівняв з манерою суперника річної давнини Мехді Амара. Може, не дивно, бо обидва бійці представляють французьку боксерську школу (як боєць Енґумбу формувався у французькій Тулузі).

Цілком зрозуміло, що Олександрові, для якого то буде перший захист титулу чемпіона WBC, важливо вигравати в такого суперника достроково і бажано робити це не менш ефектно, ніж у попередньому поєдинку. Причина проста: наразі для американської публіки Гвоздик – персона не надто приваблива. Так, його після бою зі Стівенсоном вже знають, знають про майже бездоганний рекорд – 16 перемог у 16-ти боях, 13 нокаутів – однак статусу на кшталт Ломаченка чи Усика Олександр поки не має.

Гвоздик не робить таємниці з того, що під час першого добровільного захисту чемпіонського титулу жадав бачити суперника авторитетнішого. Скажімо, розглядався варіант поєдинку з екс-чемпіоном світу Салліваном Баррерою з Куби, однак той в останню мить вирішив пристати на варіант з боєм за титул WBA проти росіянина Дмітрія Бівола. Існували й скромніші претенденти, однак врешті Гвоздик вирішив піймати у руки синицю і зупинився на Енґумбі.

Всі Олександрові прихильники розраховують на одностороннє побиття. Однак поспішати не варто, адже Енґумбу здатен закритися і не дати себе вирубати. Букмекери такий перебіг подій вважають найвірогіднішим і дають найнижчі коефіцієнти саме на перемогу Гвоздика за очками.

Олександр Гвоздик

Ще більш очевидним є інше: український боєць боксуватиме проти відверто посереднього конґолезця на перспективу. З великою долею вірогідності, наступним суперником Гвоздика буде непереможний американець Маркус Браун (23-0, 16 КО), який має статус обов’язкового претендента на пояс WBC.

Після того і, можливо, ще до кінця року Олександр розраховує, що його команда зуміє домовитися про бій за об’єднання титулів. Сам боксер певен, що зробити це його промоутерам буде не так вже й важко, адже лише один чемпіон-напівтяж не входить до компанії Top Rank. Мова про вже згадуваного Бівола. Та й на того, за словами Гвоздика, виходи знайти можна через добрі стосунки Top Rank з компанією DAZN.

Інші ж чемпіони входять до широкої обойми Боба Арума. А отже поєдинок з двома росіянами – володарем пояса IBF Артуром Бетербієвим та чемпіоном WBO Сєрґєєм Ковальовим – виглядає цілком реальним. Тільки є одне «але»: чи привабить зустріч двох чужинців розбещену американську публіку? Щоб отримати на це питання ствердну відповідь, Гвоздику для початку треба нокаутувати Енґумбу.

Іван Вербицький, «Главком»

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