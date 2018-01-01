Україна у чвертьфінал чемпіонату Європи вийшла з другого місця

Збірна України мінімально поступилася Португалії в останньому груповому матчі

Волею жереба збірній України на чемпіонаті Європи 2018 року з футзалу дістався нелегкий турнірний шлях. І якщо перемоги над Румунією та вихід у плей-офф від «синьо-жовтих» очікували з упевненістю, то подальша успішна доля на змаганнях у Словенії викликала серйозну струбованість. При всій повазі до всіх учасників груп A і B, їхній склад

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Збірна України з футзалу. Фото: 24liveblog.com

Збірна України мінімально поступилася Португалії в останньому груповому матчі

Волею жереба збірній України на чемпіонаті Європи 2018 року з футзалу дістався нелегкий турнірний шлях. І якщо перемоги над Румунією та вихід у плей-офф від «синьо-жовтих» очікували з упевненістю, то подальша успішна доля на змаганнях у Словенії викликала серйозну струбованість.

При всій повазі до всіх учасників груп A і B, їхній склад виглядав слабкіше. Так, тут були такі збірні як Італія (яка, до слова, сенсаційно вилетіла з турніру після групового етапу), Казахстан і Росія. Але назви учасників-фаворитів з груп C та D у вигляді Іспанії, Португалії, України й Азербайджану виглядали набагато сильніше. Саме ця четвірка і зустрінеться у чвертьфіналі між собою.

Залишалося дізнатися тільки одне: хто на кого вийде. І знову українці були не у виграшній позиції. Справа у тому, що матч проти Португалії відбувався раніше, ніж поєдинок Азербайджан – Іспанія. Тобто ці дві команди могли виходити з того, хто на якій позиції фінішував у групі C та, так би мовити, обрати собі сприятливого, на їхню думку, суперника.

Україна та Португалія у своїй групі боролися за перше місце в очному протистоянні, адже обидві збірні обіграли до цього румунів. З єдиним уточненням – Португалії цілком могло вистачити і нічиєї. А от Україна мала тільки перемагати, якщо хотіла вийти у плей-офф з першого місця, адже різниця м’ячів у португальців була кращою.

Але сталося не так, як хотілося. Україна програла Португалії з рахунком 3:5 і вийшла у чвертьфінал Євро-2018 з другого місця.

Матч одразу розпочався з небезпечного моменту біля воріт України. Португалець Коельо виходив один на один, перекинувши голкіпера, але хтось із братів Грицин вибив м'яч із лінії порожніх воріт. На цьому пресинг збірної Португалії не закінчився, і гравці довели спробу до кінця, реалізувавши гольовий момент. Бруно Коельо знову вийшов один на один з Іваняком і цього разу нашому воротареві шансів не залишив - 0:1. Олександр Косенко тут же взяв тайм-аут.

На 5-й хвилині поєдинку Португалія вперше сфолила. Іваняк з Грициною розганяли контратаку і захисники «Селесао» сфолили в центрі майданчика. Журба пробивав метрів з п'ятнадцяти, але постріл заблокували.

Надалі португалці активно грали з м’ячем і намагалися реалізувати моменти. Андре Коельо влучив в поперечину здалеку. Однак, і збірна України не здавала позиції. Все той же Грицина зробив чудовий прохід вздовж лівої бровки, але голкіпер встиг у підкаті накрити м'яч раніше.

На екваторі першого тайму збірна Португалії ледь не зробила рахунок 0:2, коли м’яч від українського футболіста рикошетом потрапив у штангу наших воріт. Після цього моменту суперники України почали переважати у поєдинку.

І ось тривале володіння «Селесао» завершилося другим голом у наші ворота. Тьяго Бріту біля правої бровки «розгорнув» нашого захисника і пробив між Іваняком і ближньою стійкою - 0:2. Психологічно нашим хлопцям важко було продовжувати гру, програючи з різницею у два м’ячі.

Неприємний момент стався на 15-й хвилині першого тайму біля воріт португальців. Українець Педяш намагався обіграти воротаря, але пробити його не зумів, випадково наступивши йому на руку. Є підозра, що португальський воротар Андре Соуза зламав палець. Збірній Португалії все ж таки знадобилася заміна воротаря.

Всю кінцівку першого тайму команди провели біля воріт Португалії, організувавши декілька небезпечних моментів. Однак, наші хлопці забити так і не змогли.

На початку другого тайму збірна України здобула право на пробиття кутового, але трішки не вистачило, щоб закотити м’яч у ворота. Одразу за декілька секунд Королишин зі всієї сили пробив по воротах суперника, влучивши прямо у воротаря португальців Бебе.

На 4-й хвилині Педяш чудом не зміг влучити по м’ячу, який опинився перед пустими воротами суперника. Згодом з’явився ще один момент, в якому Журба віддав на Разуванова, а той пробив метрів з восьми з розвороту, і м’яч пролетів поруч зі штангою.

Збірна України була явним фаворитом у другому таймі: більше атакувала та пресингувала, проводила більше часу біля воріт суперника. І ось за 12 хвилин до кінця матчу Україні вдалося забити гол. Володимир Разуванов після розіграшу кутового впевнено розстріляв ворота португальців - 1:2.

Після декількох невдалих спроб збірної Протугалії забити третій м’яч Тарас Королишин впевнено зрівнює рахунок у матчі, пробивши в дотик по воротах Бебе - 2:2.

Надалі «Селесао» почали активно грати у нашому штрафному майданчику, чудом не реалізувавши два гольові моменти. Однак, третя спроба португальців пройшла успішно – Педро Карі з розвороту по діагоналі пробив у дальню «дев’ятку», зробивши рахунок 2:3.

За 4 хвилини до кінця поєдинку португальці почали розстрілювати ворота України і заколотили ще два м’ячі. У першому моменті Журба помилився при розіграші стандарту, подарувавши м'яч супернику, і Нілсон Мігел зі своєї половини закинув м'яч у нашу порожню рамку. А ось у другому моменті Сесіліу зробив простріл, а Рікардіньо його замкнув. Рахунок на табло став 2:5.

Кінцівка поєдинку пройшла під диктовку збірної Португалії, але за 20 секунд до кінця українцям все ж таки вдалося відіграти один м’яч і кінцевий рахунок став 3:5.

Другий тайм характеризувався більш рваним темпом гри. А ось перший період, незважаючи на рахунок і відсутність завдань, виглядав практично на одному диханні.

Українці вже вийшли в плей-офф, перемігши збірну Румунії (3:2). У матчі зі збірною Португалії вирішувалась доля місця, з якого вийде Україна в чвертьфінал. Суперниками українців у 1/4 фіналу можуть стати збірні Азербайджану, Франції або Іспанії.

Чемпіонат Європи з футзалу

Група С

Україна - Португалія - 3:5

Голи: Разуванов (29), Королишин (32), Шотурма (40) - Коельо (3), Бріто (13), Карі (34), Мігель (36), Рікардіньо (37)

Україна: Іваняк - М.Грицина, М.Грицина, Білоцерківець, Журба, Литвиненко, Ципун, Разуванов, Хамданов, Королишин, Шеремета, Шотурма, Лисенко, Педяш