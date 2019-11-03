«Динамо» в меншості розгромило «Львів» (відео)
Кияни з 34-ї хвилини мали на одного гравця менше
«Динамо» - «Львів» - 4:0
Голи: 1:0 – Шапаренко (10). 2:0 – Циганков (30, з пенальті). 3:0 – Бєсєдін (82). 4:0 – Попов (90+1)
«Динамо»: Бущан, Попов, Миколенко, Сидорчук, Де Пена (Бєсєдін, 77), Циганков, Гармаш (Андрієвський, 83), Шабанов, Караваєв, Фран Соль (Вербич, 46), Шапаренко. Тренер – Олексій Михайличенко.
«Львів»: Сарнавський, Приймак, Братков, Борзенко, Мартан, Гончар, Богунов (Велес, 72), Сабіно, Шина, Татарков, Пернамбуко. Тренер – Андрій Березовчук.
Попередження: Сидорчук (16, 34) – Приймак (29), Мартан (55), Гончар (84)
Вилучення: Сидорчук (34)
Судді: Абдула – Висоцький, Нижник, Романов.
3 листопада. Київ. НСК Олімпійський
Кияни не мали проблем у матчі з аутсайдером.
Спочатку Шапаренко відкрив рахунок у дебюті зустрічі.
Потім Циганков з пенальті подвоїв перевагу.
Господарів навіть не знітило наступне вилучення Сидорчука ще в першій 45-хвилинці.
Наприкінці поєдинку Бєсєдін та Попов довели рахунок до розгромного.
У наступному турі «Динамо» грає на виїзді 10 листопада проти «Шахтаря». «Львів» днем раніше прийматиме «Ворсклу».