«Динамо» в меншості розгромило «Львів» (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кияни впевнено переграли львів'ян ФК «Динамо»

Кияни з 34-ї хвилини мали на одного гравця менше

«Динамо» - «Львів» - 4:0

Голи: 1:0 – Шапаренко (10). 2:0 – Циганков (30, з пенальті). 3:0 – Бєсєдін (82). 4:0 – Попов (90+1)

«Динамо»: Бущан, Попов, Миколенко, Сидорчук, Де Пена (Бєсєдін, 77), Циганков, Гармаш (Андрієвський, 83), Шабанов, Караваєв, Фран Соль (Вербич, 46), Шапаренко. Тренер – Олексій Михайличенко.

«Львів»: Сарнавський, Приймак, Братков, Борзенко, Мартан, Гончар, Богунов (Велес, 72), Сабіно, Шина, Татарков, Пернамбуко. Тренер – Андрій Березовчук.

Попередження: Сидорчук (16, 34) – Приймак (29), Мартан (55), Гончар (84)

Вилучення: Сидорчук (34)

Судді: Абдула – Висоцький, Нижник, Романов.

3 листопада. Київ. НСК Олімпійський

Кияни не мали проблем у матчі з аутсайдером.

Спочатку Шапаренко відкрив рахунок у дебюті зустрічі.

Потім Циганков з пенальті подвоїв перевагу.

Господарів навіть не знітило наступне вилучення Сидорчука ще в першій 45-хвилинці.

Наприкінці поєдинку Бєсєдін та Попов довели рахунок до розгромного.

У наступному турі «Динамо» грає на виїзді 10 листопада проти «Шахтаря». «Львів» днем раніше прийматиме «Ворсклу».