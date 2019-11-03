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    «Динамо» в меншості розгромило «Львів» (відео)

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    Кияни впевнено переграли львів'ян - «Динамо» в меншості розгромило «Львів» (відео)
    Кияни впевнено переграли львів'ян
    ФК «Динамо»

    Кияни з 34-ї хвилини мали на одного гравця менше

    «Динамо» - «Львів» - 4:0

    Голи: 1:0 – Шапаренко (10). 2:0 – Циганков (30, з пенальті). 3:0 – Бєсєдін (82). 4:0 – Попов (90+1)

    «Динамо»: Бущан, Попов, Миколенко, Сидорчук, Де Пена (Бєсєдін, 77), Циганков, Гармаш (Андрієвський, 83), Шабанов, Караваєв, Фран Соль (Вербич, 46), Шапаренко. Тренер – Олексій Михайличенко.
    «Львів»: Сарнавський, Приймак, Братков, Борзенко, Мартан, Гончар, Богунов (Велес, 72), Сабіно, Шина, Татарков, Пернамбуко. Тренер – Андрій Березовчук.
    Попередження: Сидорчук (16, 34) – Приймак (29), Мартан (55), Гончар (84)
    Вилучення: Сидорчук (34)
    Судді: Абдула – Висоцький, Нижник, Романов.
    3 листопада. Київ. НСК Олімпійський

    Кияни не мали проблем у матчі з аутсайдером.

    Спочатку Шапаренко відкрив рахунок у дебюті зустрічі.

    Потім Циганков з пенальті подвоїв перевагу.

    Господарів навіть не знітило наступне вилучення Сидорчука ще в першій 45-хвилинці.

    Наприкінці поєдинку Бєсєдін та Попов довели рахунок до розгромного.

    У наступному турі «Динамо» грає на виїзді 10 листопада проти «Шахтаря». «Львів» днем раніше прийматиме «Ворсклу».

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