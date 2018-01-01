Продаж квитків традиційно здійснюватиметься виключно через офіційний сайт УЄФА і розпочнеться в березні 2018 року

26 травня 2018 року на київському НСК «Олімпійський» відбудеться фінал Ліги чемпіонів сезону 2017/2018. На офіційному сайті Федерації футболу України розмістили інформацію про купівлю квитків та інші актуальні питання, які стосуються цієї гри. Коли і де розпочнеться продаж квитків на фінали Ліги чемпіонів? Скільки коштуватиме одна



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Фінал Ліги чемпіонів сезону 2017/2018 відбудеться 26 травня на київському НСК «Олімпійський»

Продаж квитків традиційно здійснюватиметься виключно через офіційний сайт УЄФА і розпочнеться в березні 2018 року

26 травня 2018 року на київському НСК «Олімпійський» відбудеться фінал Ліги чемпіонів сезону 2017/2018. На офіційному сайті Федерації футболу України розмістили інформацію про купівлю квитків та інші актуальні питання, які стосуються цієї гри.

Коли і де розпочнеться продаж квитків на фінали Ліги чемпіонів? Скільки коштуватиме одна перепустка? Чи потрібно купляти окремий квиток дитині? Як зможуть потрапити на гру люди з обмеженими можливостями? Відповіді на ці та інші питання читайте в нашому матеріалі.

Фінальні матчі найпрестижніших футбольних клубних турнірів сезону-2017/2018 відбудуться у столиці України. УЄФА довірив фінал Ліги чемпіонів НСК «Олімпійський», а фінал жіночої Ліги чемпіонів прийматиме стадіон «Динамо» ім. Валерія Лобановського.

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА

Продаж квитків традиційно здійснюватиметься виключно через офіційний сайт УЄФА і розпочнеться в березні 2018 року. Уболівальники матимуть можливість подати заявку на придбання квитків на фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА-2018 із 15 березня 15.00 СЕТ (16.00 за київським часом) до 22 березня 14.00 СЕТ (15.00 за київським часом).

Щоб придбати квиток, потрібно зареєструватися на uefa.com, подати заявку, в якій слід вказати, перепустки якої категорії вас цікавлять (одна людина претендуватиме максимум на два квитки), і відзначити, чи згодні ви взяти участь у розіграші квитків дорожчої або дешевшої категорії, якщо обраних у наявності немає. Далі необхідно вказати номер банківської карти, з якої, в разі виграшу, будуть списані кошти.

Ціни на квитки будуть оприлюднені в день відкриття вікна для подачі заявок. Якщо попит на квитки в певній категорії перевищуватиме пропозицію, заявки будуть розіграні за допомогою лотереї.

Компаніям та фізичним особам, які бажають мати кращі місця та насолодитися вечерею, рекомендуємо подати заявку на придбання «Пакету гостинності» (apply for the Hospitality packages).

Будь-які продукти, які пропонуються іншими компаніями або платформами, не є частиною або не пов’язані з офіційною програмою продажу квитків на фінальні матчі Ліги чемпіонів УЄФА-2018 у Києві.

УЄФА наголошує, що жоден квиток не буде розповсюджений через агенції або брокерів, та закликає вболівальників не брати участі у перемовинах зі спекулянтами, які не тільки пропонують квитки за захмарні суми, але часто навіть не мають перепусток для продажу.

Актуальні питання

Який мінімальний вік? Чи потрібний квиток моїй дитині?

Немає мінімального віку для дитини, що відвідує матч. Вхід на стадіон дозволений лише за наявності дійсного квитка. Тому всім дітям необхідно мати квиток для входу на стадіон із чітко вказаним у ньому місцем.

Що таке місце з легким доступом?

Квитки з легким доступом надаються особам із обмеженими можливостями, які не користуються інвалідними візками, але яким необхідне місце з легким доступом до зручностей.

Місця з легким доступом підходять для осіб із обмеженими можливостями, що потребують мінімального доступу або доступу без сходинок, додаткового місця для ніг; осіб із обмеженими фізичними можливостями, які потребують допомоги інших людей або собаки-поводиря; осіб, які вважають за краще сидіти у спеціально облаштованих для людей з обмеженими фізичними можливостями місцях.

Люди з обмеженими можливостями, які потребують легкого доступу, можуть включати людей, що мають вади під час руху, людей із вадами зору або сліпих людей, людей із вадами слуху або глухих людей та інших осіб із обмеженими можливостями, які надають перевагу розташуванню в доступних місцях стадіону.

Чи будуть у наявності квитки для людей з обмеженими можливостями?

Квитки будуть у наявності для глядачів, які потребують спеціальних місць для осіб із обмеженими фізичними можливостями. У наявності буде дві категорії квитків: місця для особи в інвалідному візку та місця з легким доступом.

Ті, хто замовить такі квитки, повинні надати підтвердження інвалідності під час процесу подання заявки. Безкоштовний квиток буде наданий для особи, що супроводжує, разом із дійсним квитком для особи з обмеженими можливостями (місце для особи в інвалідному візку або місце з легким доступом).

Фінал жіночої Ліги чемпіонів

Квитки на фінальний матч жіночої Ліги чемпіонів-2018 можна буде придбати на сайті esport.in.ua. Більш детальна інформація буде повідомлена додатково.

Джерело: FFU