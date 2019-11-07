За місяць до чемпіонату світу. Фоторепортаж з тренування хокейної збірної у Броварах

Олег Ігнатьєв відпрацьовує динаміку руху в поєднанні з теорією Іван Вербицький

Наша команда прийме товариський турнір

Сьогодні, 7 листопада, у броварському спорткомплексі «Термінал» стартує турнір чотирьох націй серед молодіжних збірних з хокею. Окрім господарів, в цих змаганнях гратимуть ровесники українців - національні команди Польщі, Литви, а також клуб «Мінські Зубри». Збірна України стартує на турнірі матчем з литовцями. Початок - сьогодні о 19:00.

Нинішні змагання будуть для очолюваної Олегом Ігнатьєвим команди одним з заключних етапів підготовки до головного старту сезону - чемпіонату світу в дивізіоні 1В, який 12-18 грудня прийме Київ.

На нинішній збір тренерський штаб нашої збірної викликав хокеїстів, які представляють чемпіонати Української хокейної ліги і Європи. Леґіонери з заокеанських молодіжних команд, зокрема лідери команди Олександр Пересунько, Фелікс Морозов, Артем Матейченко, Дмитро Даниленко і воротар Артур Оґанджанян у нинішньому зборі участі не беруть.

Склад збірної України на Турнір чотирьох націй Воротарі: Максим Дуве («Крижані Вовки»), Назарій Сушак («Hvidovre» U18, Данія) Оборонці: Сергій Логач («Білий Барс»), Богдан Грицюк («Білий Барс»), Михайло Васильєв («Білий Барс»), Артем Гребеник («Білий Барс»), Денис Матусевич («Дніпро»), Микита Кругляков («Дніпро»), Кирило Будько («Дніпро»), Євген Ратушний («Gyori ETO», Угорщина) Нападники: Олексій Болотін («Дніпро»), Артем Целогородцев («Дніпро»), Святослав Тимченко («Дніпро»), Владислав Брага («Дніпро»), Ренат Дурдиєв («Дніпро»), Іван Панов («Дніпро»), Євген Зик («Дніпро»), Денис Бородай («Білий Барс»), Ярослав Панченко («Білий Барс»), Богдан Середницький («Білий Барс»), Кирило Ланін («Динамо», Дніпро), Євген Абаджян («Динамо» Харків), Станіслав Садовиков («Динамо» Дніпро), Михайло Чиканцев («Povazska Bystrica», Словаччина), Микита Сільченко («Dubnica», Словаччина)

«Дякую хлопцям, які представляють наш чемпіонат і деякі закордонні клуби. Усі, кого ми зараз викликали, приїхали, - каже тренер команди Олег Ігнатьєв. - Працюємо три дні, а якісь враження зможу скласти після трьох матчів. З клубів хлопці приїхали підготованими. Мені навіть особливо не потрібно з ними працювати. Зрозуміло, що всі в різних кондиціях, хтось у ліпшому ігровому тонусі, хтось у гіршому. Дехто вже встиг трохи втомитися.

Працюємо наразі за класичною схемою - динаміка руху в поєднанні з теорією. Вибудовуємо свою модель гри, те, що плануємо показати під час найближчих матчів. І хоч прийнято вважати, що результат товариських турнірів другорядний, думаю, для хлопців він буде важливим. Тренерський штаб має інше завдання - повноцінно відібрати кандидатів для участі в чемпіонаті світу».

Іван Вербицький, «Главком»



