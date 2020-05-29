67-річна бабуся-бодибілдер: її фігурі можуть позаздрити навіть зовсім юні дівчата



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Завдяки активному способу життя і збалансованому харчуванню Шерон Мехалек залишається в приголомшливій формі

У 67-річної Шерон Мехалек є п'ять дітей і одинадцять онуків. Однак жінка зовсім не схожа на типових представниць свого віку. Вона не садить квіточки і не в'яже шкарпетки, замість цього Шерон займається бодибілдінгом, серфінгом, кікбоксингом, а також захоплюється інтервальними тренуваннями!

Після народження п'ятої дитини Шерон почала активно займатися своїм здоров'ям і тілом, записавшись на аеробіку. Вона так захопилася фітнесом, що незабаром стала викладачем групових тренувань в цьому ж спортивному клубі!

Пізніше жінка зацікавилася кікбоксингом, сноубордом, пілатесом і водними лижами. Вона вже не уявляє свій день без тренувань і занять спортом

У 63 роки американка вперше встала на серф, зараз же «бабуся» легко може показати пару трюків на дошці. Шерон стверджує, що її головною метою було показати хороший приклад своїм дітям і онукам, з чим вона успішно впоралася!

Завдяки активному способу життя і збалансованого харчування американка в свої 67 років залишається в приголомшливій формі, якій можуть позаздрити і двадцятирічні дівчата.