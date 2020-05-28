Зарплати під час карантину: Держстат назвав галузі з найвищими заробітками



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Найнижча зарплата у сфері «Тимчасове розміщування й організація харчування» - 3 500 гривень, - Держстат

У квітні 2020 року найвища заробітна плата штатних працівників була зафіксована у сфері «Фінансова та страхова діяльність» - 18 317 грн

В Україні у квітні 2020 року найвища заробітна плата штатних працівників була зафіксована у сфері «Фінансова та страхова діяльність». Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Зазначається, що фінансисти в середньому отримують 20 256 гривень, що становить 194,2% від середньої зарплати 10 430 грн.

За даними статистичного відомства, на другому місці – «Інформація та телекомунікації», де середня заплата становить 18 317 гривень (175,6% від середньої).

Також відносно висока середня зарплата у сфері «Державне управління й оборона» - 15 041 гривень або 144,2% від середньої.

Найнижча зарплата у сфері «Тимчасове розміщування й організація харчування» - 3 500 гривень, або 33,6% від середньої.

Також низькі зарплати у сферах «Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги» 7 035 гривень, або 67,4% від середньої та «Освіта» - 8 310 гривень або 79,7% від середньої.

Варто зазначити, що у багатьох галузях досить високий рівень тіньових зарплат, що не фіксує Держстат, особливо це стосується сільського господарства та будівництва.

Нагадаємо, середня номінальна заробітна плата в Україні у квітні 2020 року склала 10 430 грн, що на 8,9% менше у порівнянні березнем.

Відзначимо, за прогнозом уряду, середня номінальна зарплата у 2020 році складе 10,7 тис. грн (очікувалося 12,5 тис. грн).

До відома. 27 травня в уряді повідомили, як зміниться система оплати праці держслужбовців.

Напередодні уряд виділив додаткові мільярди для підтримки безробітних.

Раніше повідомлялося, за місяць карантину в Україні «армія» безробітних збільшилася удесятеро.

Також через масові звернення у Центрах зайнятості колапс. Вони завалені заявами.

В Україні на ринку праці зникли майже всі нові вакансії.