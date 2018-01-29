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    Ця дівчина-фристайлер дасть фору професійним футболістам. Красиві фото Наталії Гуітлер

    Гуітлер – маестро гри у футтеніс, футволей та окраса Копакабани
    Бразилія багата не лише технічними футболістами. На пляжі Копакабана часто можна побачити юнаків, які вправляються із м’ячем. Та не тільки представники сильної статі добре володіють м’ячем. Наталія Гуітлер – відомий футбольний фристайлер. Дівчина може скласти конкуренцію не одному професійному футболісту. А крім футбольних
    • Сьогодні, 07:58
    • Розсилка
    Наталія Гуітлер
    Наталія Гуітлер

    Гуітлер – маестро гри у футтеніс, футволей та окраса Копакабани

    Бразилія багата не лише технічними футболістами. На пляжі Копакабана часто можна побачити юнаків, які вправляються із м’ячем.

    Та не тільки представники сильної статі добре володіють м’ячем.

    Наталія Гуітлер – відомий футбольний фристайлер. Дівчина може скласти конкуренцію не одному професійному футболісту.

    А крім футбольних навичок увагу, вона привертає також і розкішними формами, інформує FootballHub.

    До Вашої уваги фотографії Наталії, які вона виклала у свій Instagram, а також відео, де зафіксовано, як вона грає у футволей і тренується.

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    Ця дівчина-фристайлер дасть фору професійним футболістам. Красиві фото Наталії Гуітлер
    Ця дівчина-фристайлер дасть фору професійним футболістам. Красиві фото Наталії Гуітлер
    Ця дівчина-фристайлер дасть фору професійним футболістам. Красиві фото Наталії Гуітлер
    Ця дівчина-фристайлер дасть фору професійним футболістам. Красиві фото Наталії Гуітлер
    Ця дівчина-фристайлер дасть фору професійним футболістам. Красиві фото Наталії Гуітлер
    Ця дівчина-фристайлер дасть фору професійним футболістам. Красиві фото Наталії Гуітлер
    Ця дівчина-фристайлер дасть фору професійним футболістам. Красиві фото Наталії Гуітлер
    Ця дівчина-фристайлер дасть фору професійним футболістам. Красиві фото Наталії Гуітлер
    Ця дівчина-фристайлер дасть фору професійним футболістам. Красиві фото Наталії Гуітлер
    Ця дівчина-фристайлер дасть фору професійним футболістам. Красиві фото Наталії Гуітлер
    Ця дівчина-фристайлер дасть фору професійним футболістам. Красиві фото Наталії Гуітлер
    Ця дівчина-фристайлер дасть фору професійним футболістам. Красиві фото Наталії Гуітлер
    Ця дівчина-фристайлер дасть фору професійним футболістам. Красиві фото Наталії Гуітлер
    Ця дівчина-фристайлер дасть фору професійним футболістам. Красиві фото Наталії Гуітлер
    Ця дівчина-фристайлер дасть фору професійним футболістам. Красиві фото Наталії Гуітлер
    Ця дівчина-фристайлер дасть фору професійним футболістам. Красиві фото Наталії Гуітлер

    Відео одного з тренувань:

    спорт пляжі Бразилія
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